Amazon zvyšuje tlak na konkurenci doručováním čerstvých potravin tentýž den

Amazon výrazně rozšířil své doručovací služby, když nově nabízí doručení čerstvých potravin ve stejný den ve více než 1 000 amerických městech a obcích. Do konce roku plánuje pokrýt až 2 300 lokalit. Tento krok posiluje jeho konkurenceschopnost vůči hráčům jako Instacart nebo Walmart+ a ukazuje další investice do rychlého vícekategoriálního doručování.
Rozšíření doručení a geografické pokrytí
Služba nyní funguje ve více než 1 000 lokalitách, včetně měst jako Phoenix, Raleigh a Tampa. Cílem je do konce roku 2025 pokrýt až 2 300 oblastí. Uživatelé mohou v rámci jednoho nákupu objednat jak elektroniku či domácí potřeby, tak čerstvé potraviny a vše dostat jedním doručením.
Cenová strategie a výhody pro členy
Členové Prime mají doručení zdarma při objednávkách nad 25 USD. Při nižších částkách zaplatí 2,99 USD. Nečlenové Prime mohou využít službu za paušální poplatek 12,99 USD, bez ohledu na hodnotu objednávky.
Strategické investice a rozvoj na venkově
Amazon v rámci širší strategie investuje 4 miliardy USD do rozšíření pokrytí na více než 4 000 venkovských oblastí v USA do konce roku 2025. Do roku 2026 chce ztrojnásobit svou infrastrukturu a obsluhovat až 13 000 PSČ, čímž vytvoří více než 100 000 pracovních míst.
Dopad na trh a konkurenci
Po oznámení poklesly akcie Instacartu o 12 %, Walmartu o 2 % a Krogeru o 5 %. Akcie Amazonu mírně posílily, což odráží důvěru investorů v tuto expanzi. Analytici upozorňují, že snížení minimální hodnoty objednávky na 25 USD výrazně zasahuje klíčové výhody Instacartu.
Logistika a chování spotřebitelů
Amazon vylepšil své logistické kapacity – používá šestibodovou kontrolu kvality, izolované tašky a AI pro předpovědi poptávky. Mezi nejprodávanější položky patří jahody, banány, jablka Honeycrisp, limetky a avokádo. Data ukazují, že zákazníci využívající novou službu nakupují dvakrát častěji než ostatní.
