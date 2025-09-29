AMD na vlně růstu: Prognózy Wall Street a nové AI technologie

Analytici z Wall Street předpovídají, že akcie AMD by mohly v příštím roce vzrůst až o 40–50 %, a to díky rostoucí poptávce po technologiích umělé inteligence (AI). Rychlý rozvoj trhu s AI spolu s rostoucími investicemi firem do pokročilých výpočetních řešení vytváří vynikající podmínky pro výrazný růst AMD. Společnost neustále rozšiřuje své portfolio produktů určených pro datová centra a systémy vysokovýkonných výpočtů, včetně výkonných CPU, GPU a AI akcelerátorů. To vyneslo AMD uznání investorů jako inovativní firmě s pevnými finančními základy, což se promítá do pozitivních prognóz pro hodnotu jejích akcií. Klíčovým faktorem, který by mohl přispět k budoucím tržbám AMD, jsou nové produkty z řady Instinct MI400.
Dalším důležitým prvkem strategie AMD je platforma Helios. Tato integrovaná infrastruktura je navržena tak, aby splňovala požadavky nejpokročilejších aplikací umělé inteligence, jako je trénink velkých jazykových modelů, které vyžadují obrovský výpočetní výkon. Dodávky platformy Helios jsou plánovány na druhou polovinu roku 2026, což by mohlo posílit pozici AMD na trhu podnikových AI řešení.
Díky těmto inovacím AMD očekává výrazný růst tržeb v segmentu AI akcelerátorů, který by v následujících letech mohl dosáhnout desítek miliard dolarů. Prognózy naznačují pokračující dynamický rozvoj. Široké produktové portfolio a rostoucí zájem zákazníků staví AMD do silné pozice k získání většího tržního podílu a efektivní konkurenci s lídry v oboru, především s NVIDIA. Analytici se shodují, že rok 2026 by mohl být průlomovým rokem a důležitým milníkem v historii společnosti. Uvedení nové generace řešení, jako jsou akcelerátory Instinct MI450 a platforma Helios, by mělo výrazně zvýšit tržby a zlepšit provozní marže, což povede k vyšší ziskovosti. Tyto pokročilé technologie v kombinaci s rostoucí poptávkou po AI řešeních umožní AMD účinněji konkurovat současnému lídrovi trhu. Výsledkem je, že společnost má příležitost nejen udržet svou pozici, ale také výrazně zvýšit svůj podíl na globálním trhu polovodičů a posílit své postavení jako klíčového hráče v sektoru umělé inteligence a datových center.
