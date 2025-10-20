Americký obranný průmysl – dosáhl svého vrcholu?

- Americký obranný průmysl vstupuje do další výsledkové sezóny s rekordními objemy zakázek, ale omezenou výrobní kapacitou.
- Celosvětová poptávka zůstává velmi vysoká, avšak problémy v dodavatelských řetězcích a náklady na suroviny oslabují marže.
- Evropa a Blízký východ pomalu diverzifikují své zdroje výzbroje.
- Výsledky výrazně nad nebo pod očekáváním mohou signalizovat geopolitické posuny a změny ve fiskálních a zahraničněpolitických prioritách USA.
Poptávka je silná, ale ne bez omezení
Americký obranný průmysl stále zažívá mimořádný rozmach, poháněný geopolitickými událostmi posledních let. Od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022 akcie společností jako Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, GE Aerospace a částečně i Texas Instruments výrazně posílily, což odráží prudký nárůst globální poptávky po vojenské technice.
Americké korporace sice nezažily tak rychlý růst jako jejich evropští konkurenti, ale udržely si velmi silné finanční základy a rekordní objemy zakázek.
Provozní situace firem je dobrá, ale ne tak dobrá, jak by mohla být. Trh zůstává ve strukturální nerovnováze.
Poptávka převyšuje nabídku, protože výrobní kapacity mnoha firem jsou stále omezeny problémy v dodavatelských řetězcích, nedostatkem komponent a nedostatkem pracovních sil.
Příkladem je RTX, která se již měsíce potýká s problémy spojenými s motorem GTF instalovaným do osobních letadel Airbus. Podobná omezení postihují i GE Aerospace, která sice profituje z rekordního počtu inspekcí a servisů motorů LEAP, ale stále není schopna plně uspokojit poptávku leteckých společností a výrobců.
Zároveň programy modernizace armád pohlcují stále větší prostředky.
Lockheed Martin uvádí rekordní objem zakázek kolem 170 miliard USD, RTX přes 230 miliard USD a Northrop Grumman navyšuje investice do vývoje strategického bombardéru B-21 Raider.
Poptávka ze strany zemí NATO, Blízkého východu a indo-pacifického regionu zůstává na historicky vysokých úrovních.
GE Aerospace a RTX mají významný podíl v civilním segmentu spojeném s komerční leteckou dopravou, zatímco Texas Instruments je primárně výrobcem analogových a polovodičových komponent, které se využívají v průmyslové elektronice, automobilovém průmyslu a obranných systémech, ale nejsou přímo závislé na vojenských zakázkách.
To znamená, že jejich výsledky ne vždy přímo odrážejí stav celého obranného sektoru, ale spíše celkový stav vyspělé technologické výroby v USA.
Eroze důvěryhodnosti
Nelze opomenout ani politický faktor. Neefektivní a nespolehlivá zahraniční politika Spojených států v posledních letech, zejména během prezidentství Donalda Trumpa, oslabila důvěru některých spojenců. Evropa otevřeně diskutuje o nutnosti osamostatnění od americké výzbroje a budování vlastního obranného průmyslu. Evropská unie přijala plán, podle kterého by do konce dekády měla být alespoň polovina zbrojních nákupů realizována uvnitř Společenství.
To však neznamená náhlý obrat trendu. Podle údajů o exportu podíl USA na globálních dodávkách zbraní v posledních letech vzrostl na více než 40 %. Evropský dovoz zbraní vzrostl o více než polovinu a většina těchto dodávek stále pochází z USA. To ukazuje, že jde o proces pomalé, ale cílené diverzifikace, nikoli o náhlý a úplný odklon.
Je velmi pravděpodobné, že letošní rok bude posledním, kdy se USA budou moci pochlubit tak výraznou dominancí v sektoru.
Rostoucí zásoby, vyšší kapitál a omezené zdroje
V nadcházejících kvartálních výsledcích se vyplatí sledovat změny ve struktuře rozvahy. Firmy mohou vykazovat vyšší stavy zásob a rostoucí investice do provozního kapitálu.
To je důsledek problémů s dostupností vzácných zemin, které jsou klíčové pro výrobu motorů, radarů a systémů řízení palby. USA se stále ve velké míře spoléhají na suroviny a komponenty zpracovávané v Číně. Pentagon se snaží tuto situaci změnit financováním vývoje domácích zdrojů a zpracovatelských závodů, ale tento proces vyžaduje čas a peníze.
Vyšší výdaje na zásoby a pracovní kapitál mohou snížit aktuální marže a cash flow. Zvláště programy realizované za fixní ceny, jako například B-21 u Northrop Grumman nebo některé raketové zakázky, jsou citlivé na růst nákladů na materiál a pracovní sílu.
Na výsledkových konferencích budou investoři pečlivě sledovat nejen čísla, ale také jazyk, který používají CEO a CFO. Varovnými signály mohou být výrazy jako „kapacitní problémy“, „úzká hrdla“ nebo „prodloužené dodací lhůty“. Naopak zmínky o zlepšené efektivitě, navýšení výrobních kapacit a zrychlení plnění objednávek budou vnímány pozitivně.
Vyplatí se sledovat také ukazatele backlogu (objemu zakázek), poměr nových objednávek k dodávkám a konverzi cash flow.
Zhubne rozpočtová posvátná kráva?
V posledních měsících se čím dál častěji objevuje téma rostoucího dluhu a napjaté fiskální situace Spojených států. Ačkoli je obranný sektor tradičně považován za „posvátnou krávu“ amerického rozpočtu, z dlouhodobého hlediska se ani jemu nemusí vyhnout rozpočtová omezení. Prozatím však Kongres zachovává rekordní úroveň financování a celkový obranný rozpočet pro rok 2026 má překročit 900 miliard USD.
Pokud výsledky celého sektoru výrazně zaostanou za očekáváním, může to naznačovat první známky fiskální únavy a postupující izolace USA na mezinárodní scéně.
Pokud se tento scénář naplní, budou odhady prodeje na příští čtvrtletí stejně důležité – nebo i důležitější – než samotné výsledky.
Opak – tedy výsledky výrazně nad odhady – by mohly znamenat víc než jen dlouho očekávané zlepšení efektivity.
Pokud americké zbrojovky začnou vykazovat prudký růst tržeb a investic, zkrácení dodacích lhůt, rozšíření kapacit pro výrobu munice a letectví, může to být signál, že se země připravuje na zvýšenou vojenskou aktivitu. Takový obraz může naznačovat přípravy na možnou intervenci nebo kinetickou konfrontaci.
Americký obranný průmysl zůstává ve výborné kondici, navzdory stále znepokojivějšímu stavu amerických veřejných financí a ekonomiky.
Nicméně operuje na hranici svých maximálních možností. Rekordní objemy zakázek, nedostatek zdrojů a napjaté dodavatelské řetězce vytvářejí prostředí, ve kterém tržby rostou na papíře, ale marže zůstávají pod tlakem.
Trh stále věří v odhodlání USA nalévat do armády nekonečné toky peněz, ale čím dál více si všímá neefektivity amerického průmyslu a politického systému.
Nadcházející výsledky ukážou, zda americké korporace dokážou proměnit poptávku ve stabilní zisk a růst, nebo zda uvíznou v pasti neefektivních dodavatelských řetězců, nestabilních rozpočtů a vedení bez vize.
