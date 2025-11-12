AMD roste o 5 % v premarketu díky pozitivním výhledům budoucího podnikání v oblasti AI 📈

Akcie Advanced Micro Devices (AMD.US) ve středu posílily přibližně o 5 % poté, co generální ředitelka Dr. Lisa Su během prezentace na dni analytiků předpověděla, že trh s AI datovými centry by mohl do roku 2030 dosáhnout hodnoty 1 bilion USD. Su označila poptávku po výpočetním výkonu pro AI za „rychlejší než cokoli, co jsme dosud viděli“ a představila plány na navýšení tržeb AMD z datových center na desítky miliard do roku 2027 díky novým GPU a rackovým systémům Helios. Vzestup AMD a souvisejících AI akcií zlepšuje také sentiment kolem indexu Nasdaq; US100 roste téměř o 0,5 %.
AMD a ARM posílily, zatímco Intel ve 3Q 2025 ztratil podíl na globálním trhu s mikroprocesory, jak uvádí data Mercury Research. Nyní AMD míří k dosažení ročně 100 miliard USD z tržeb datových center během pěti let, a to díky expanzi na trhu s AI výpočty, kterému v současnosti dominuje Nvidia.
Navzdory silné pozici Nvidie společnost Morgan Stanley poznamenala, že úspěch AMD bude záviset na tom, zda překoná Nvidii v metrikách nejdůležitějších pro zákazníky – jako je efektivita, spotřeba energie a návratnost investic (ROI). AMD plánuje vyzvat Nvidii novou generací akcelerátorů MI400 a rackovými systémy Helios, jejichž uvedení se očekává v roce 2026.
Sázka AMD na budoucnost
Finanční ředitelka Jean Hu předpověděla, že během příštích 3–5 let AMD očekává:
-
35% roční růst napříč firmou.
-
60% roční růst tržeb z datových center.
-
Zisk na akcii (EPS) ve výši 20 USD v tomto časovém horizontu (oproti očekávaným 2,68 USD v roce 2025 dle LSEG).
AMD očekává hrubé marže mezi 55 % a 58 %, což je nad některými odhady z Wall Street.
Společnost zdůraznila silnou dynamiku jak v oblasti GPU, tak CPU:
-
AI čipy Instinct jsou nyní nasazeny u 7 z 10 největších AI firem,
-
Procesory EPYC mají přibližně 40% podíl na globálních tržbách ze serverových CPU.
Připravované produkty, jako je GPU MI450 a racková řešení Helios, by měly urychlit cloudové nasazení a rozšířit tržní podíl v letech 2026–2027.
AMD také oznámilo zakázky na míru v letectví, obraně a komunikacích, které začnou škálovat od roku 2026 dále – podporující víceleté růstové tempo v oblasti AI.
Celkové dodávky jednotek vzrostly mezičtvrtletně o 3,9 %, čímž překonaly sezónní průměr 2,4 %, díky silnějším prodejům v segmentech serverových a notebookových CPU.
Podíl Intelu klesl o 157 bazických bodů (–1,57 %) na 64,2 %, což pokračuje v jeho dlouhodobém poklesu.
Podíl AMD vzrostl o 108 bazických bodů (+1,08 %) na 22,1 %, což odráží silnou poptávku po procesorech Ryzen a EPYC.
CPU založené na ARM si připsaly 49 bazických bodů (+0,49 %), čímž dosáhly 13,7 % všech dodaných jednotek – nejvyšší hodnoty v historii.
Tato data potvrzují rostoucí konkurenci na trhu s CPU, kde AMD a ARM postupně oslabují dlouholetou dominanci Intelu v oblasti PC a datových center.
Nejnovější tržby AMD
Výsledky za 3Q 2025 výrazně překonaly očekávání:
-
EPS: 1,20 USD (vs. odhad 1,12 USD)
-
Tržby: 9,25 mld. USD (+36 % meziročně), rekordní hodnota
-
Tržby z datových center: 4,3 mld. USD (+22 % meziročně)
Výhled tržeb na 4Q 2025: 9,3–9,9 mld. USD, což převyšuje konsenzus (9,17 mld. USD).
Generální ředitelka Lisa Su označila výsledky za „jasný posun v růstové trajektorii“, tažený rostoucí poptávkou po AI a vedoucím postavením ve výpočetním výkonu.
Navzdory silným fundamentům akcie po zveřejnění výsledků klesly o cca 1 % v after-marketu, a to kvůli obavám z přefouknuté AI bubliny, ale od začátku roku jsou stále v plusu o více než 100 %.
Vývoj akcií: AMD je od začátku roku výše o 97 % a od 6. října, kdy firma uzavřela strategické AI partnerství s OpenAI, získala 16 %. Investoři oceňují odvážný růstový výhled, i když někteří varují před riziky při realizaci, tlakem na dodavatelské řetězce a možným nasycením AI infrastruktury, což přesto akcie poslalo vzhůru.
Investoři nyní sledují, zda AMD dokáže proměnit silný produktový rozjezd ve stabilní ziskovost tváří v tvář rostoucí konkurenci od Nvidie, Intelu a výrobců čipů na míru jako Broadcom.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výprodej akcií Alibaba pokračuje kvůli obavám Bílého domu o národní bezpečnost📌
Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet
US Open: US100 zahajuje pokus o odraz 🗽Akcie Micron poblíž historických maxim📈
Google předkládá nápravná opatření Evropské komisi poté, co mu byla uložena pokuta 2,95 miliardy eur za ad‑tech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.