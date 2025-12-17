DE40: Mnoho informací, málo pohybu

- Politické napětí doléhá na ocenění
- Evropský zbrojní průmysl nadále hýbe trhy
- Britská ekonomika zpomaluje, očekává se snížení sazeb
- Evropská inflace v souladu s očekáváními
Evropská seance probíhá v klidné náladě s převahou mírného optimismu. Většina indexů se drží poblíž otevíracích úrovní, ale s mírným růstem. Lídrem růstu je FTSE1000, jehož kontrakty rostou o více než 1,4 % na vlně nových očekávání ohledně vývoje úrokových sazeb. Kontrakty ITA40 a NED25 posilují o 0,4 %. DAX zůstává kolem otevírací ceny. Poklesy lze pozorovat u francouzských a švýcarských indexů, jsou však omezeny na 0,3 %.
Investoři na evropském trhu zpracovávají rozsáhlý soubor politických informací a makroekonomických dat.
Donald Trump hrozí odvetou vůči evropským technologickým firmám v reakci na pokuty udělené americkým korporacím. Americký prezident rovněž znovu vyhrožuje invazí do Venezuely. To může přinést další volatilitu během seance nebo v následujících dnech.
Německo přichází s řadou významných rozhodnutí, která může trh vyhodnotit jako pro-růstová. Za prvé, koalice EU schválila významné ústupky v zákonu zakazujícím prodej spalovacích vozidel. Zároveň Německo ustupuje od řady omezení spotřeby elektřiny podniky.
KNDS — německý výrobce tanků připravuje plány na IPO, přičemž vedení společnosti má do konce týdne představit předběžný harmonogram vstupu na burzu.
Makroekonomická data:
-
Inflace ve Velké Británii: Ukazatel CPI byl pod očekáváními, meziroční růst činil 3,2 % oproti očekávaným 3,4 %. Měsíčně byla zaznamenána deflace ve výši -0,2 %. To vytváří větší prostor pro snížení sazeb ze strany BoE.
-
Index IFO z Německa: Výsledek pod očekáváním, v kontrakčním pásmu na úrovni 87,6.
-
Inflace HCPI v eurozóně: V souladu s očekáváním trhu, meziročně 2,4 % a meziměsíčně -0,5 %.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Graf ukazuje pokračování formace širokého klesajícího patternu s nízkým sklonem trendu. Průměr EMA a indikátor MACD ukazují zmenšující se rozpětí, což naznačuje rostoucí slabost kupujících, kteří musí překonat úroveň FIBO 23,6, aby zabránili dalším poklesům. Pokud si chtějí prodávající udržet iniciativu, je klíčové rychle prorazit průměry EMA 50 a 100, a následně také FIBO 50.
Zprávy ze společností:
-
RENK (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM.DE) – Německé zbrojařské společnosti korigují část nedávných poklesů. Důvodem jsou další neúspěchy mírových jednání, nákupy ze strany zemí NATO a informace o údajných, neohlášených ruských vojenských shromážděních a cvičeních v Bělorusku. Ocenění rostou o cca 1,5–2,5 %.
-
Siemens Healthineers (SHL.DE) – Společnost oznámila, že jeden z jejích startupů vykazuje pokrok v probíhajících projektech.
-
Suedzucker (SZU.DE) – Potravinářský producent zveřejnil neuspokojivý výhled růstu tržeb. Akcie ztrácí přes 3 %.
-
Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) – Společnost specializující se na energetická zařízení zveřejnila výsledky nad očekávání s pozitivním výhledem do budoucna. Akcie rostou o více než 2 %.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.