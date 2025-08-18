Amphenol kupuje Trexon od Audax Private Equity za 1 miliardu dolarů

Strategické rozšíření v oblasti obranných a vysoce spolehlivých technologií
Společnost Amphenol Corporation, světový lídr v oblasti elektronických a optických konektorů, antén a senzorových systémů, oznámila akvizici společnosti Trexon za přibližně 1 miliardu dolarů v hotovosti. Trexon, specializovaný dodavatel kabelových sestav pro obranný a letecký průmysl, byl dosud vlastněn firmou Audax Private Equity. Transakce představuje druhý miliardový obchod Amphenolu v tomto měsíci.
Trexon: Precizně řízené aktivum
Společnost Trexon se sídlem v Bostonu má provozy v USA i Velké Británii a v roce 2025 očekává tržby ve výši 290 milionů dolarů s provozní marží EBITDA na úrovni 26 %. Zaměřuje se na klíčové trhy jako obrana, vesmír, lékařská technika a kvantové výpočty a zaměstnává přibližně 1 100 lidí.
Synergie a doplnění portfolia
Generální ředitel Amphenolu R. Adam Norwitt označil portfolio Trexonu za „vysoce komplementární“ k současné nabídce společnosti, zejména v oblasti kabelových systémů pro obranný průmysl. Transakce by měla pozitivně ovlivnit zisk na akcii již v prvním roce po uzavření, přičemž financování bude zajištěno z vlastních peněžních rezerv. Dokončení akvizice se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025.
Úspěšný exit Audaxu
Pro Audax Private Equity představuje prodej Trexonu již jedenáctý exit od srpna 2024. Audax vytvořil platformu Trexon v roce 2021 a od té doby provedl jedenáct akvizic, které posílily technologické schopnosti a tržní pozici společnosti. Vedení Trexonu vyjádřilo vděčnost Audaxu za podporu a těší se na budoucnost pod hlavičkou Amphenolu.
Reakce trhu a širší význam
Akvizice zapadá do širší strategie Amphenolu rozšířit působení v oblasti obranných technologií a specializovaných propojení. Akcie společnosti letos posílily o více než 57 %, což potvrzuje důvěru investorů ve směr, kterým se firma ubírá. Spojením inženýrských předností Trexonu a globální infrastruktury Amphenolu vznikne silná kombinace pro rostoucí trh specializovaných propojení.
Zdroj: xStation5
