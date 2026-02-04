Uber jmenuje nového finančního ředitele a zrychluje plány v oblasti autonomních vozidel

-
Uber jmenoval Balaji Krishnamurthyho novým CFO.
-
Tržby vzrostly o 20 %, ale zisk na akcii zaostal za očekáváním.
-
Firma plánuje autonomní jízdy ve více než 15 městech do roku 2029.
-
Zaměření na AV má zlepšit efektivitu a posílit růstový potenciál.
-
Uber Technologies oznámil, že Balaji Krishnamurthy, dosavadní viceprezident pro strategické finance a vztahy s investory, se stane novým finančním ředitelem (CFO). Nahrazuje Prashantha Mahendra‑Rajaha. Jmenování přichází v době, kdy Uber směřuje více prostředků do rozvoje autonomní mobility.
Silný růst tržeb, slabší zisk
Za čtvrté čtvrtletí 2025 firma vykázala 20% meziroční nárůst tržeb na 14,37 miliardy USD, ale zisk na akcii (EPS) ve výši 0,71 USD zaostal za očekáváním trhu. Výsledkem byla opatrná reakce investorů a krátkodobý pokles ceny akcií.
Cíle v oblasti autonomní mobility
Uber posiluje spolupráce s firmami jako Waymo a Baidu Apollo Go, aby do roku 2029 umožnil autonomní jízdy ve více než 15 městech po světě. Firma chce být hlavní platformou pro autonomní přepravu bez nutnosti vlastnit vlastní flotilu vozidel.
Výzvy a konkurence
Uber čelí konkurenci v oblasti mobility i rozvozu. Klíčem pro další růst bude zlepšení marží, disciplinované investice a efektivní využití nových technologií. Nový CFO má hrát zásadní roli ve finanční stabilitě a řízení technologických priorit.
