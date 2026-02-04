Akcie Enphase Energy rostou o více než 35 % díky silným výsledkům a povzbudivému výhledu

-
Akcie Enphase vzrostly o více než 35 % díky silným čtvrtletním výsledkům.
Zisk na akcii činil 0,71 USD, tržby 343,3 mil. USD překonaly očekávání.
Vedení firmy označilo Q1 2026 za dno trhu a očekává postupné zlepšení.
Důvěru trhu podpořil zejména růst poptávky v USA.
Akcie společnosti Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH) dnes zaznamenaly nárůst o více než 35 %, poté co firma oznámila lepší než očekávané výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025 a poskytla optimistický výhled na začátek roku 2026. Investory povzbudil růst poptávky v USA a známky stabilizace v solárním sektoru.
Zdroj: xStation5
Finanční výsledky Q4 2025
Společnost oznámila, že upravený zisk na akcii činil 0,71 USD, což překonalo tržní očekávání (cca 0,58 USD). Tržby dosáhly 343,3 milionu USD, což rovněž překonalo odhady. Přestože došlo k meziročnímu poklesu tržeb, investory uklidnil stabilní vývoj a návrat růstu na domácím trhu.
Pozitivní výhled a komentáře vedení
Enphase očekává v Q1 2026 tržby mezi 270–300 miliony USD, přičemž vedení firmy označilo současné období za dno cyklu. Společnost očekává, že v následujících kvartálech dojde k pozvolnému růstu díky oživené poptávce po domácích energetických řešeních.
Důvěra investorů navzdory slabšímu evropskému trhu
Zatímco evropský trh zaznamenal v předchozích měsících pokles, silný domácí výkon a strategické zaměření na severoamerické zákazníky vrátily důvěru investorů. Někteří analytici zvýšili své cílové ceny pro akcie Enphase a označili firmu za lídra obnovitelného sektoru.
