Apple Card mění partnera – Goldman Sachs nahrazuje JPMorgan Chase

Apple Card přechází od Goldman Sachs k JPMorgan Chase, který převezme celé portfolio.
Převod se týká více než 20 miliard USD v kartových pohledávkách a bude trvat přibližně dva roky.
Výhody a funkce karty zůstávají zachovány, včetně cashbacku a podpory přes Mastercard.
Goldman Sachs tím potvrzuje odstup od spotřebitelského bankovnictví, JPMorgan posiluje vliv na trhu.
Společnost Apple oznámila významnou změnu ve svém finančním produktu Apple Card. Novým vydavatelem karty se stane JPMorgan Chase, který nahradí dosavadního partnera Goldman Sachs. Tato změna přichází po více než šesti letech spolupráce Applu s Goldman Sachs v oblasti spotřebitelského financování.
Tato transakce zahrnuje převod portfolia Apple Card v hodnotě přes 20 miliard dolarů, čímž JPMorgan výrazně posílí svou pozici na americkém trhu kreditních karet.
Posun ve finanční strategii Applu
Apple Card byla poprvé představena v roce 2019 jako produkt navržený s důrazem na digitální prostředí, bez poplatků a s denními cashback odměnami. Nový vydavatel, JPMorgan Chase, převezme kompletní správu existujících účtů, přičemž platební síť Mastercard zůstane zachována.
Apple potvrdil, že stávající výhody jako Daily Cash až do výše 3 % zůstávají zachovány a že držitelé karet nebudou muset podnikat žádné kroky — přechod proběhne automaticky.
Goldman Sachs ustupuje z trhu spotřebitelského bankovnictví
Pro Goldman Sachs tento krok znamená další ústup ze segmentu retailového bankovnictví, který firmě v uplynulých letech přinášel vysoké náklady a problémy s návratností. Projekt Apple Card pro banku představoval značné ztráty kvůli vyšší delikvenci i provozním nákladům.
Navzdory tomu očekává Goldman určité účetní výhody z prodeje portfolia — zejména uvolnění rezerv a lepší krátkodobé výsledky.
JPMorgan rozšiřuje svůj vliv
Pro JPMorgan je akvizice portfolia Apple Card příležitostí k rozšíření zákaznické základny o technologicky zaměřené uživatele Applu a k posílení digitálních produktů v oblasti platebních a úvěrových řešení. Banka také plánuje společné produkty s Applem, například spořicí účty nebo rozšířené služby v rámci Apple Wallet.
Co se mění pro držitele Apple Card?
Podle Applu nedojde k žádným okamžitým změnám ve funkčnosti karty. Vše zůstane stejné – správa účtu přes aplikaci Wallet, fakturace i výše cashbacku. Celý přechod má být dokončen během následujících dvou let.
