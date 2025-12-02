Apple mění vedení AI: Giannandrea odchází, přichází Subramanya z Microsoftu

-
Apple oznámil odchod dlouholetého šéfa AI Johna Giannandrey a jeho roli rozdělí mezi více viceprezidentů.
Do vedení AI přichází Amar Subramanya z Microsoftu, který má urychlit vývoj a integraci nových AI funkcí.
Firma reaguje na rostoucí tlak konkurence, protože Siri a další AI projekty výrazně zaostaly za konkurenty.
Společnost Apple oznámila zásadní změny ve vedení svého týmu pro umělou inteligenci. John Giannandrea, dosavadní šéf AI strategie a strojového učení, oznámil odchod do důchodu. Na jeho místo přichází Amar Subramanya, který v minulosti působil ve firmách Google i Microsoft. Tato reorganizace přichází v době, kdy Apple čelí tlaku dohnat konkurenci v oblasti generativní AI.
Nové vedení a interní přesuny
John Giannandrea, který byl v Applu od roku 2018 a dříve pracoval ve vedení Googlu, bude firmě do jara 2026 pomáhat jako poradce. Jeho funkce nebude zachována v původní podobě – část kompetencí přechází pod softwarového šéfa Craiga Federighiho, část pod šéfa služeb Eddyho Cua a část pod provozního ředitele Sabih Khana.
Amar Subramanya, který donedávna pracoval v Microsoftu a spolupodílel se na vývoji konkurenta ChatGPT – systému Gemini, převezme roli viceprezidenta pro AI. V hierarchii Applu bude o úroveň níže než Giannandrea, ale bude řídit klíčové oblasti výzkumu a vývoje v oblasti AI a strojového učení.
Důvody změn – Apple zaostává
Apple dlouhodobě čelí kritice, že v oblasti AI zaostává za konkurencí. Siri – hlasová asistentka uvedená už v roce 2011 – stále zvládá jen základní dotazy, zatímco konkurence jako ChatGPT či Gemini nabízí komplexní konverzační schopnosti. Mnoho plánovaných funkcí pro Siri, oznámených v roce 2024, dosud nebylo realizováno.
Interní zdroje uvádějí, že Giannandrea nebyl schopen transformovat výzkumnou kulturu do konkrétních a konkurenceschopných produktů. Přesto pod jeho vedením tým publikoval důležité vědecké práce a přivedl do firmy špičkové výzkumníky.
Výzvy pro nového lídra
Amar Subramanya se musí vypořádat s několika klíčovými úkoly:
Zrychlit vývoj vlastních velkých jazykových modelů a nasazení nových AI funkcí.
Lépe integrovat AI do celého ekosystému Apple – hardwaru, softwaru i služeb.
Vyrovnat se s omezeními Applu v oblasti ochrany soukromí a relativně omezeným rozpočtem na výpočetní infrastrukturu.
Posílit důvěru uživatelů a investorů, že Apple drží krok s vývojem AI.
