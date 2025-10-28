Apple překročil tržní hodnotu 4 biliony USD díky silné poptávce po iPhone 17

-
Apple překonal tržní hodnotu 4 biliony USD a stal se třetí firmou, které se to podařilo.
-
Prodeje iPhonu 17 v USA a Číně překonaly předchozí model o 14 % během prvních 10 dní.
-
Firma si drží silnou pozici v hardwaru, ale její strategie v AI zatím zaostává.
-
Přetrvávající poptávka a stabilita dodavatelského řetězce podporují pozitivní výhled — rizika však zůstávají.
-
Apple překonal tržní hodnotu 4 biliony USD a stal se třetí firmou, které se to podařilo.
-
Prodeje iPhonu 17 v USA a Číně překonaly předchozí model o 14 % během prvních 10 dní.
-
Firma si drží silnou pozici v hardwaru, ale její strategie v AI zatím zaostává.
-
Přetrvávající poptávka a stabilita dodavatelského řetězce podporují pozitivní výhled — rizika však zůstávají.
Společnost Apple Inc. zaznamenala vstup do velmi exkluzivního klubu firem s tržní hodnotou nad 4 biliony USD, čemuž napomohla překvapivě robustní poptávka po nové řadě iPhone 17. Tento milník ukazuje, že technologický gigant opět nabírá tempo ve svém hlavním segmentu mobilních telefonů, zatímco čelí rostoucím otázkám ohledně své strategie v oblasti umělé inteligence.
Silný impulz od iPhone 17
Podle dat výzkumné firmy Counterpoint Research nová řada iPhone 17 a její varianty překonaly předchůdce ve Spojených státech a Číně o přibližně 14 % během prvních deseti dnů dostupnosti. Akcie Apple od uvedení modelů 9. září vzrostly přibližně o 13 %. Tento nečekaný růst poptávky přichází v době, kdy iPhone — i nadále zodpovědný za zhruba polovinu tržeb Apple — potřeboval impuls.
Milník tržní kapitalizace
Díky růstu ceny akcií na úroveň kolem 269 USD a rostoucí důvěře investorů Apple krátce překročil hranici 4 bilionů USD tržní kapitalizace a stal se třetí firmou, které se to podařilo — po Nvidia a Microsoftu. Tento milník odráží jak obnovenou sílu jádra podnikání Apple, tak optimismus ohledně jeho výhledu.
Hlavní hnací síly a rizika
Na straně hnací síly:
-
Řada iPhone 17 zřejmě zasáhla „sladké místo“ trhu – zejména ve Spojených státech a Číně, kde Apple čelil silnější konkurenci.
-
Apple zachoval přibližně stejné ceny navzdory inflaci a clům, a zároveň představil nové formy, včetně ultra‑tenkého iPhone Air.
-
Výrobní a dodavatelské iniciativy včetně investic v USA přispěly k obnovení důvěry investorů.
Mezi rizika patří:
-
Strategie Apple v oblasti umělé inteligence zatím zaostává za konkurencí.
-
Při forward P/E nad 30× se akcie Apple obchodují s prémií vůči průměru indexu Nasdaq‑100.
-
Externí faktory včetně geopolitických rizik, závislosti na čínských dodavatelích a makroekonomických tlaků zůstávají přítomné.
Význam pro investory
Překročení hranice 4 bilionů USD ukazuje, že hardwarová strategie Apple funguje a investoři věří ve výkon firmy. I když oblast AI zůstává pod drobnohledem, silný výkon iPhonu dává společnosti prostor. Pokud silná poptávka vydrží i ve čtvrtém čtvrtletí, Apple může investory ještě překvapit. Na druhé straně, vysoké ocenění a konkurence ukazují, že opatrnost je stále na místě.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Nadcházející výsledky společnosti Meta: Přijme trh transformační posun směrem k AI pozitivně? 🔎
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku pro rozšíření výroby v USA
Amazon oznamuje, že Anthropic využije více než 1 milion vlastních AI čipů
Nvidia se stala první firmou s tržní hodnotou 5 bilionů USD díky boomu v oblasti AI
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.