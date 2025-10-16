Apple přichází o dalšího lídra v oblasti AI uprostřed rostoucí války o talenty

-
Ambice Applu v oblasti umělé inteligence čelí dalšímu otřesu. Ke Yang, který byl nedávno jmenován vedoucím iniciativy zaměřené na vyhledávání typu ChatGPT, odchází ke společnosti Meta, jak informovaly agentury Bloomberg a Reuters.
Yang se před několika týdny ujal vedení týmu Answers, Knowledge and Information (AKI) – klíčové skupiny, která má za úkol proměnit Siri ve schopnějšího a na web napojeného asistenta. Jeho odchod navazuje na sérii nedávných ztrát v oddělení umělé inteligence a strojového učení společnosti Apple – dříve odešel například Ruoming Pang, někdejší vedoucí týmu zaměřeného na základní modely, který rovněž zamířil do firmy Meta.
Tato událost přichází v citlivém okamžiku, kdy se očekává, že Apple představí zásadní aktualizaci Siri v rámci projektu „Apple Intelligence“ – a to už v březnu 2026. Nová verze má nabídnout vyšší schopnosti dedukce, přístup k aktuálním datům z webu a hlubší integraci s kontextem uživatelova zařízení.
Vnitřní dopady a výpadek ve vedení
Skupina AKI, kterou Yang vedl, spadá pod širší organizační jednotku AIML (AI & Machine Learning) společnosti Apple. Yang podléhal Johnu Giannandreovi, senior viceprezidentovi pro AI/ML. Po Yangově odchodu má tým nově spadat pod Benoita Dupina, který vede cloudovou infrastrukturu pro strojové učení.
Ztráta takto klíčové osoby krátce před důležitým produktovým milníkem vyvolává otázky ohledně kontinuity, motivace a tempa vývoje. Podle zdrojů z firmy se navíc očekávají další odchody. Zmeškání březnového termínu pro novou Siri by mohlo ohrozit konkurenční pozici Applu na rychle se rozvíjejícím trhu AI.
Apple již letos prošel několika personálními změnami. Firma restrukturalizovala vedení v souvislosti s očekávaným odchodem COO Jeffa Williamse. Role byli přerozděleny mezi Eddyho Cua, Craiga Federighiho a další manažery. Tyto širší změny mohou ještě více zatížit interní AI týmy.
Válka o talenty se vyostřuje
Meta svou náborovou strategii zintenzivňuje – Yangův přestup je jen nejnovějším příkladem z cíleného získávání špičkových odborníků Applu. Meta do svého nově vytvořeného týmu Superintelligence Labs přetáhla i několik dalších výzkumníků a lídrů, včetně Ruominga Panga.
Pro Apple se udržení top AI talentů stává strategickou prioritou. Firma musí nejen konkurovat platově a vizemi, ale nabídnout i jasnou a přesvědčivou vizi vývoje AI – zejména pokud chce držet krok s firmami jako OpenAI, Google a Meta v oblasti generativní AI a inteligentního vyhledávání.
V sázce není jen budoucnost Siri. Identita Applu jako hardwarově orientované společnosti se mění směrem k inteligenci integrované do zařízení. Tento posun závisí na výzkumu, odvaze inovovat a vnitřní soudržnosti. Série odchodů v klíčový moment může signalizovat hlubší strukturální napětí nebo nejistotu ohledně budoucího směřování.
