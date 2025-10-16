OpenAI chystá gigantický infrastrukturní projekt za 400 miliard USD: strategie, rizika a realita

-
OpenAI „Stargate“ plán zahrnuje ~7 GW kapacity a přes 400 miliard USD investic v příštích letech.
-
Dohoda s Oracle o 300 miliardách USD zajišťuje rozsáhlý přístup ke cloudovým zdrojům.
-
Analytici odhadují, že skutečné náklady by mohly dosáhnout 1 bilionu USD či více.
-
Úspěch závisí na efektivním návrhu hardwaru, výkonnosti a schopnosti získat výnosy z těchto investic.
-
OpenAI připravuje jeden z nejambicióznějších infrastrukturních projektů v historii technologického sektoru. Firma plánuje investice ve výši přibližně 400 miliard dolarů v následujících letech na vybudování datových center s názvem „Stargate“ a zajištění vlastní výpočetní kapacity — s cílem omezit závislost na externích poskytovatelích a ovládnout klíčovou infrastrukturu pro své AI systémy.
Podle některých odhadů by však skutečné náklady na realizaci této vize mohly přesáhnout 1 bilion dolarů do roku 2030.
Projekt Stargate a další rozvoj
Klíčovou součástí plánu je iniciativa Stargate, kterou OpenAI realizuje ve spolupráci s Oracle, SoftBank a dalšími partnery. Firma plánuje vybudovat několik gigantických AI datových center napříč USA.
V září 2025 oznámila výstavbu pěti nových lokalit, čímž se celková plánovaná kapacita blíží 7 gigawattům a deklarovaná investice přesahuje 400 miliard dolarů během tří let. Firma tak směřuje k naplnění, nebo dokonce překročení, původního cíle 500 miliard USD a 10 GW kapacity do konce roku 2025.
Zásadní roli hraje spolupráce s Oracle – OpenAI se zavázala k nákupu výpočetních služeb v hodnotě 300 miliard dolarů během pěti let od roku 2027. Firma současně diverzifikuje své dodavatelské řetězce – uzavírá dohody s AMD (6 GW) a spolupracuje na vývoji vlastních čipů s Broadcomem.
Proč to OpenAI dělá?
-
Kontrola a nezávislost: Závislost na externích poskytovatelích, jako je Microsoft Azure nebo Nvidia, činí OpenAI zranitelnou vůči cenovým výkyvům a smluvním omezením. Vlastní infrastruktura přináší větší svobodu.
-
Výkon a efektivita: Integrací hardwaru a softwaru může firma optimalizovat výkon, spotřebu energie a rychlost AI výpočtů. OpenAI údajně už dnes používá své modely k návrhu čipů.
-
Strategická výhoda: Vlastní infrastruktura zvyšuje vyjednávací pozici v partnerstvích a umožňuje OpenAI potenciálně poskytovat služby i dalším firmám.
-
Škálování kapacity: Rychle rostoucí uživatelská základna (stovky milionů uživatelů týdně) vyžaduje masivní výpočetní zázemí, zejména pro nové generace modelů a real-time služby.
Rizika a otázky proveditelnosti
-
Překročení rozpočtu: Skutečné náklady by mohly výrazně překročit odhadovaných 400 miliard USD a dostat se až k 1–1,3 bilionu USD.
-
Nejasná návratnost: Tržní modely pro zhodnocení takových investic jsou nejisté, konkurence i nároky na kapitál zůstávají extrémně vysoké.
-
Realizační komplikace: Výstavba datových center v tomto měřítku je riziková – může narazit na regulační, logistické nebo geopolitické problémy.
-
Technologické sázky: Spoléhání se na vlastní čipy a konkrétní architekturu znamená riziko: co když konkurence vsadí na výkonnější řešení?
Dopad na AI sektor
Ambice OpenAI vytvářejí tlak na konkurenci, která musí rovněž navyšovat své kapacity. Google, Meta a Microsoft už budují vlastní infrastrukturu, ale žádná z těchto firem zatím veřejně nepřislíbila investice v takovém rozsahu.
Pokud OpenAI uspěje, může se stát nejen dodavatelem modelů, ale i poskytovatelem výpočetní infrastruktury pro další hráče. V opačném případě riskuje finanční přetížení a možný neúspěch, pokud se trh nevyvine v její prospěch.
