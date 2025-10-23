Apple prohrál zásadní soudní spor ve Velké Británii kvůli provizím z App Storu

-
Britský soud rozhodl, že Apple zneužil své dominantní postavení prostřednictvím poplatků v App Storu.
-
Žaloba zastupuje přibližně 20 milionů uživatelů a může vést k odškodnému až 1,5 miliardy liber.
-
Apple čelí riziku finanční ztráty, změn v provozu App Storu a tlaku na otevření své platformy.
-
Případ může ovlivnit regulaci digitálních trhů nejen ve Velké Británii, ale i jinde ve světě.
-
Společnost Apple utrpěla významnou právní porážku ve Spojeném království, kde soudní tribunál pro hospodářskou soutěž (Competition Appeal Tribunal – CAT) rozhodl, že zneužila své dominantní postavení na trhu prostřednictvím provozu App Storu. Hromadná žaloba, podaná jménem přibližně 20 milionů britských uživatelů iPhonů a iPadů, může Applu přinést povinnost zaplatit až 1,5 miliardy liber jako odškodné. Jde o jedno z nejvýznamnějších antimonopolních rozhodnutí vůči technologickému gigantu v historii britského práva.
Rána pro obchodní model Applu
Spor se týkal standardních provizí, které Apple účtuje vývojářům aplikací – obvykle kolem 30 % z každé transakce provedené přes App Store. Tribunál rozhodl, že tyto poplatky, v kombinaci se zákazem alternativních platebních metod či distribuce mimo App Store, představují zneužití tržní síly.
Podle soudu se náklady těchto „nepřiměřených a nespravedlivých poplatků“ nakonec přenesly na spotřebitele. Apple si podle rozsudku vytvořil monopolní kontrolu nad distribucí aplikací na zařízeních s iOS, což znemožnilo férovou konkurenci.
Apple se brání a proti rozhodnutí se hodlá odvolat. Podle jeho vyjádření je App Store konkurenčním a inovativním prostředím, které podporuje vývojáře i uživatele.
Dopady na Apple i celý sektor
Rozhodnutí může mít zásadní dopad na způsob, jakým Apple generuje příjmy ze své digitální infrastruktury. Sekce služeb, do které App Store spadá, je stále důležitější složkou firemních výnosů. Pokud bude Apple donucen snížit provize nebo otevřít svou platformu třetím stranám, může to výrazně ovlivnit jeho marže.
Případ zároveň posiluje nově zaváděné mechanismy hromadných žalob ve Spojeném království. Úspěch žaloby by mohl motivovat další vývojáře a spotřebitele ke vzniku podobných iniciativ nejen v Evropě, ale i v dalších částech světa.
Vývojáři by se na základě tohoto verdiktu mohli cítit posíleni a žádat férovější podmínky. Mnozí z nich už léta kritizují Apple za vysoké poplatky a přísné regulační podmínky v App Storu.
Finanční a strategická rizika
Potenciální odškodné až 1,5 miliardy liber je jen špičkou ledovce. Pokud Apple s odvoláním neuspěje, bude pravděpodobně nucen změnit provozní model nejen ve Velké Británii, ale i v dalších zemích, které by mohly tento precedens následovat.
Možné změny zahrnují povolení alternativních platebních metod, zavedení externích obchodů s aplikacemi, nebo snížení stávajících provizí. To by mohlo zásadně narušit Applův obchodní model a jeho výsadní postavení v ekosystému iOS.
Investoři a analytici nyní budou pečlivě sledovat, jak Apple zareaguje – zda se pokusí mimosoudně vyrovnat, upraví podmínky pro vývojáře, nebo přistoupí ke strukturálním změnám své platformy.
