Apple uvede skládací iPhone za 2 000 dolarů, letos plánuje miliony kusů

Apple uvede v roce 2026 svůj první skládací iPhone s cenou kolem 2 000 dolarů.
Očekávají se počáteční omezení dodávek kvůli složitosti výroby.
Prémiová cena reflektuje náklady na technologie a snahu o zachování exkluzivity.
Apple pravděpodobně urychlí růst trhu skládacích smartphonů.
Společnost Apple se připravuje na významný vstup do segmentu skládacích smartphonů. Podle analytiků z Wall Street plánuje v roce 2026 dodat na trh miliony kusů svého prvního skládacího iPhonu. Očekávaná cena zařízení se má pohybovat kolem 2 000 dolarů (cca 45 000 Kč), což potvrzuje snahu Applu udržet si pozici výrobce prémiové techniky.
Prémiový design a složité inženýrství
Chystaný iPhone Fold bude disponovat ohebným displejem a unikátním pantovým mechanismem, který má minimalizovat viditelné ohyby na obrazovce. Podle informací z dodavatelského řetězce Apple čelí výzvám při výrobě, což by mohlo znamenat omezené počty dostupných zařízení alespoň do roku 2027.
Cenová strategie odpovídá high-end pozici Applu
Analytici očekávají, že cena skládacího iPhonu může přesáhnout i hranici 2 300 dolarů. Důvodem jsou vysoké výrobní náklady, použití špičkových materiálů a komplexní technologie displeje. Přesto se očekává vysoký zájem ze strany zákazníků, zejména v segmentu prémiových zařízení.
Nový impulz pro trh skládacích telefonů
Apple svým vstupem výrazně oživí trh s ohebnými telefony, který v posledních letech zaznamenává růst díky modelům od Samsungu a Googlu. Odborníci očekávají, že celosvětové dodávky skládacích zařízení v roce 2026 meziročně vzrostou až o 30 %, a právě Apple bude jedním z hlavních motorů tohoto růstu.
