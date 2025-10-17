Apple získává exkluzivní práva na přenos Formule 1 v USA

-
Apple získává výhradní práva na přenos Formule 1 v USA od roku 2026, smlouva údajně dosahuje hodnoty 700 milionů dolarů.
-
Všechny závody a tréninky F1 budou dostupné přes Apple TV, část obsahu bude zdarma, F1 TV Premium bude integrováno.
-
Apple posiluje svou strategii v oblasti sportu, navazuje na předchozí dohody s MLS a MLB.
-
Formule 1 využívá partnerství pro růst na americkém trhu, kde rozšiřuje svou fanouškovskou základnu.
Apple uzavřel pětiletou smlouvu na výhradní vysílací práva Formule 1 v USA, která vstoupí v platnost v roce 2026. Všechny závody Grand Prix, včetně tréninků, kvalifikací a sprintů, budou dostupné prostřednictvím služby Apple TV. Vybrané závody a tréninky budou navíc k dispozici zdarma přes aplikaci Apple TV.
Ačkoli finanční podmínky nebyly oficiálně zveřejněny, podle zpráv se hodnota kontraktu pohybuje kolem 140 milionů dolarů ročně, tedy celkem přibližně 700 milionů dolarů za pět let. To představuje výrazné navýšení oproti současné smlouvě s ESPN, která údajně činí 85–90 milionů dolarů ročně.
Generální ředitel F1 Stefano Domenicali uvedl, že spolupráce má „přiblížit tento úžasný sport fanouškům v USA a přilákat nové publikum“ prostřednictvím propojeného a poutavého vysílacího modelu.
Strategický posun pro Apple i Formuli 1
Apple tímto krokem výrazně posiluje svou pozici na trhu živých sportovních přenosů, které patří mezi největší tahouny předplatného streamovacích služeb. Tento krok navazuje na předchozí dohody Applu v oblasti sportu, včetně Major League Soccer a MLB.
Apple zároveň plánuje hlubší propojení F1 s dalšími prvky svého ekosystému — od aplikací Apple News, Mapy, Hudba, Fitness+ až po Apple Sports. Ten má přinést živé výsledky, widgety a podporu pro Live Activities. Společnost také nově označuje svou službu jednoduše jako „Apple TV“.
Pro Formuli 1 je tato dohoda klíčová pro další expanzi v USA, kde již přibyly závody v Miami, Las Vegas a Austinu. Předchozí úspěch filmu „F1: The Movie“ na Apple TV posiluje důvěru v multimediální potenciál této spolupráce.
Reakce a otevřené otázky
ESPN, dosavadní držitel vysílacích práv, vydal prohlášení, v němž F1 poblahopřál a připomněl svůj přínos k růstu série v USA. Tato změna naznačuje posun ve sportovní distribuci – od tradičních televizních sítí k digitálním platformám.
Mezi klíčové otázky nyní patří:
-
Jak Apple nastaví cenový model pro F1 obsah?
-
Jak bude nový obsah propagován mezi novými i stávajícími fanoušky?
-
Bude Apple pokračovat v akvizici dalších sportovních práv?
