Snowflake a Palantir navazují strategické partnerství v oblasti AI datové infrastruktury

Snowflake a Palantir spojují síly v oblasti AI, integrací svých platforem umožní firmám vytvářet efektivní datové toky a nasazení AI.
Akcie Snowflake vyskočily o více než 6 %, ale následně zisky korigovaly; Palantir rovněž zaznamenal menší pohyb.
Palantir pokračuje v expanzi do komerční sféry, mimo svůj tradiční sektor státní správy a obrany.
Snowflake posiluje svou pozici v AI ekosystému, směřuje od datového skladu k poskytovateli kompletní AI infrastruktury.
Společnosti Snowflake a Palantir Technologies oznámily strategické partnerství zaměřené na podporu širšího nasazení umělé inteligence v podnicích. Integrace Snowflake AI Data Cloud a Palantir Foundry a AIP (Artificial Intelligence Platform) umožní firmám v komerčním i státním sektoru vytvářet efektivnější datové toky a důvěryhodné AI aplikace.
Akcie Snowflake po oznámení posílily o více než 6 % v premarket obchodování, později ale část zisků ztratily. Palantir zaznamenal mírný růst, který byl následně také korigován kvůli ochlazení celkového trhu. Vývoj akcií ukazuje, že investoři vnímají AI sektor jako příležitost i riziko zároveň.
Pro Palantir představuje spolupráce další krok ke komerční expanzi mimo tradiční vládní a obranný sektor. Podobnou dohodu společnost uzavřela již dříve s konkurentem Databricks.
Pro Snowflake partnerství znamená posílení jeho ambicí v oblasti AI. Firmy po celém světě čím dál častěji potřebují robustní a škálovatelnou datovou infrastrukturu pro nasazení strojového učení a velkých jazykových modelů. Snowflake se tímto krokem profiluje jako klíčový poskytovatel AI infrastruktury.
