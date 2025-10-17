Porsche zvažuje výměnu generálního ředitele Olivera Blumeho pod tlakem investorů

-
Společnost Porsche AG údajně zahájila jednání o předčasném ukončení funkčního období současného CEO Olivera Blumeho. Jako jeho potenciální nástupce se nejčastěji skloňuje bývalý šéf McLarenu Michael Leiters. Dozorčí rada společnosti již schválila zahájení těchto rozhovorů a hlasování o změně vedení se očekává na zasedání 24. října.
Dvojí role a rostoucí tlak
Oliver Blume zastává současně funkci generálního ředitele Porsche i Volkswagenu, což je dlouhodobě terčem kritiky investorů. Pod jeho vedením Porsche čelí problémům se slabým prodejem v Číně a nákladnými změnami strategie v oblasti elektromobility. Firma nedávno oznámila mimořádný náklad 1,8 miliardy eur kvůli zpožděnému elektrickému SUV a částečnému návratu ke spalovacím a hybridním motorům.
Akcie Porsche výrazně oslabily a pod tlakem se ocitl i koncern Volkswagen. Investoři se obávají, že Blume nemůže plně zvládat dvě klíčové transformační role současně.
Michael Leiters jako možný nástupce
Jedním z nejvážnějších kandidátů je Michael Leiters, bývalý generální ředitel McLarenu a dlouholetý manažer Porsche. Předtím působil také u Ferrari, kde vedl vývojové týmy. Jeho zkušenosti s luxusním automobilovým segmentem i s vedením projektů ho činí logickým kandidátem.
Návrat Leiterse by znamenal jasné rozdělení kompetencí – vedení Porsche by se opět plně soustředilo na značku samotnou, zatímco Blume by mohl zůstat v čele Volkswagenu.
Rizika a nejasnosti
Rozhovory zatím nejsou finální. Vyjednávání může komplikovat otázka odměn, smluvních podmínek nebo odlišná strategická vize. I pokud k výměně dojde, Porsche čekají těžké úkoly – restart vývoje elektromobilů, návrat k růstu v Číně a obnovení důvěry investorů.
Co sledovat
-
Zda a kdy dojde k oficiálnímu oznámení změny ve vedení
-
Pravomoci a směřování nového CEO
-
Dopad změn na akcie Porsche a Volkswagenu
-
Strategie vůči Číně, elektromobilitě a nákladovým strukturám
-
Finanční výkazy a nové projekce
