Apple zvažuje zavedení reklam v Apple Maps, rozšiřuje tak své služby s vysokou marží

-
Apple zvažuje zavedení reklam v Apple Maps formou zvýrazněných podniků.
-
Krok by posílil vysoce maržový segment služeb.
-
Reklamy mají být méně rušivé a více kontextové.
-
Ochrana soukromí zůstává klíčovou prioritou.
-
Apple zvažuje zavedení reklam v Apple Maps formou zvýrazněných podniků.
-
Krok by posílil vysoce maržový segment služeb.
-
Reklamy mají být méně rušivé a více kontextové.
-
Ochrana soukromí zůstává klíčovou prioritou.
Společnost Apple podle dostupných informací zvažuje zavedení placených reklam v aplikaci Apple Maps. Tento krok by znamenal další rozšíření reklamního byznysu firmy, který dosud zahrnuje zejména reklamy ve vyhledávání v App Storu a v aplikaci Apple News.
Reklamy by se mohly objevit například ve formě zvýrazněných podniků nebo sponzorovaných výsledků vyhledávání, zejména u restaurací, obchodů či služeb v okolí uživatele. Diskuze jsou zatím v rané fázi a žádný konkrétní termín spuštění nebyl oznámen.
Inspirace modelem z App Storu
Apple již dnes generuje miliardové příjmy z vyhledávacích reklam v App Storu, kde vývojáři platí za lepší viditelnost svých aplikací. Podobný model v Apple Maps by umožnil firmám zaplatit za vyšší umístění při lokálním vyhledávání, aniž by šlo o rušivou formu reklamy.
Podle zdrojů se Apple chce vyhnout klasickým bannerům a zaměřit se spíše na relevantní a kontextové zvýraznění podniků, aby nebyla narušena uživatelská zkušenost.
Růst segmentu služeb jako strategická priorita
Potenciální reklamy v Apple Maps zapadají do širší strategie posilování segmentu Services, který zahrnuje App Store, Apple Music, iCloud, TV+ a reklamu. Tento segment je pro firmu klíčový, protože nabízí vyšší marže a stabilnější příjmy než prodej hardwaru.
S postupným zpomalováním růstu prodejů iPhonů se služby stávají stále důležitějším pilířem celkových výsledků společnosti.
Důraz na soukromí uživatelů
Ochrana soukromí má i nadále zůstat klíčovým prvkem. Očekává se, že případné reklamy v Apple Maps budou založeny především na kontextu vyhledávání a poloze, nikoli na detailním sledování chování uživatelů. Tím by Apple zachoval svou dlouhodobou pozici firmy, která klade důraz na ochranu osobních dat.
Konkurence a regulatorní pozornost
Google Maps již reklamy běžně využívá, takže případné zavedení reklam by Apple pomohlo lépe monetizovat svou mapovou platformu. Zároveň však firma čelí zvýšené regulatorní kontrole v oblasti digitálních služeb, a jakékoli rozšíření reklamního byznysu tak bude pod drobnohledem úřadů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
✅ Výsledky Amazon: smíšená čísla, akcie oslabují o 10 %
🔴Živý komentář XTB: Mini shutdown v USA způsobuje výpadek makro dat
Kongsberg Gruppen po výsledcích: Společnost dohání zbytek sektoru
Tržní shrnutí: Evropské indexy se pokoušejí o odraz po rekordním výprodeji na Wall Street 🔨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.