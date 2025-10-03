Applied Materials očekává pokles tržeb o 710 milionů USD kvůli novým omezením vývozu do Číny

Společnost Applied Materials, přední výrobce zařízení pro polovodičový průmysl, oznámila, že nové americké exportní restrikce by mohly snížit její tržby o 710 milionů USD. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 očekává pokles tržeb o 110 milionů USD a ve fiskálním roce 2026 dalších 600 milionů USD.
Změny pravidel ze strany amerického ministerstva obchodu zpřísňují licenční požadavky na vývoz komponent a služeb do Číny, zejména pokud jsou zákazníci vlastněni nebo kontrolováni společnostmi na tzv. „entity listu“. Tyto úpravy mají zabránit obcházení předchozích omezení.
Dopady na tržby a trh
Čína tvoří přibližně 30 % tržeb Applied Materials, a tak představuje zásadní trh. Společnost již dříve naznačila možné riziko poklesu příjmů z tohoto regionu. Po oznámení akcie firmy oslabily o zhruba 3 % v předobchodní fázi. Dopady se týkají i dalších firem v oboru. Například Lam Research může podle analytiků přijít až o 300 milionů USD ročně, zatímco KLA bude ovlivněna méně výrazně. Zdroj: xStation5
Klíčová rizika a výzvy
Applied Materials bude muset najít nové trhy a příležitosti mimo Čínu, aby kompenzovala výpadek. Zároveň zůstává otázkou, zda se napětí mezi USA a Čínou dále neprohloubí, což by mohlo vést k dalším omezením a geopolitickým rizikům pro celý polovodičový sektor.
Společnost přitom stále vykazuje pozitivní výsledky – ve třetím fiskálním čtvrtletí vzrostly tržby o 8 % na 7,3 miliardy USD. Tento růst ale může být ohrožen, pokud čínský trh přestane být dostupný v rozsahu, na který byla firma zvyklá.
