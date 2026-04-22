🔬 ASM International táhne evropský technologický sektor a zveřejnil „hvězdný“ výhled 🚀

Nizozemský gigant v oblasti polovodičového vybavení ASM International včera večer zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí 2026, které překonaly očekávání a přinesly nové rekordy v maržích. Dnes ráno akcie společnosti rostou o 8,4 % na historická maxima, táhnou vzhůru celý evropský technologický sektor a posouvají ASMI na čelo panevropského indexu.
Technologický sektor dnes táhne růst v Evropě. Zdroj: xStation
Citi uvedla: „ASM výrazně překonala očekávání a zvýšila své výhledy, a to i podle standardů polovodičového průmyslu.“
📊 Klíčová čísla — překonání očekávání a zvýšení výhledu:
- Tržby za 1. čtvrtletí 2026: 862,5 milionu EUR oproti konsenzu 828,5 milionu EUR (LSEG) — na horní hraně firemního výhledu 830 milionů EUR ±4 %
- Meziroční růst tržeb: +3 % vykázaně / +16 % při konstantních měnových kurzech
- Hrubá marže: 53,3 % — podpořená příznivým produktovým mixem (před rokem: 53,4 %)
- Upravená provozní marže: 33,1 % — kvartální rekord (před rokem: 32,3 %)
- Upravený čistý zisk: 246 milionů EUR — meziroční růst o 54 milionů EUR
🔭 Výhled pro 2. čtvrtletí 2026 — další pozitivní překvapení:
- Odhad tržeb za 2. čtvrtletí 2026: přibližně 980 milionů EUR ±5 % při konstantním měnovém kurzu
- Konsenzus analytiků (LSEG) činil 883,9 milionu EUR — společnost je výrazně nad touto úrovní
- Ve 2. pololetí 2026 se očekává silnější výkon než v 1. pololetí — vedení zachovává optimistický výhled pro celý rok
🀏 Co stojí za tímto růstem?
Ve výsledcích jsou patrné tři hlavní faktory:
- Poptávka v segmentu Logic/Foundry — silný výkon u nejpokročilejších výrobních uzlů a zároveň jasné oživení v Číně (společnost uvedla, že tržby v Číně by měly meziročně růst)
- Investice tažené AI — zákazníci zrychlují investice do výrobních kapacit pro AI infrastrukturu; výroba pilotních linek pro proces 1,4 nm má začít ve 2. pololetí 2026
- Příznivý produktový mix a kontrola nákladů — rekordní provozní marže při současném navyšování výdajů na výzkum a vývoj
Generální ředitel Hichem M'Saad: „Zákazníci zvyšují své výdaje na nejmodernější technologické procesy a investují do pilotních výrobních linek pro 1,4nm proces — ty by mohly být využity v produktech společností Nvidia a Apple.“
📈 Trh a valuace:
- Akcie letos rostou o 63,8 % včetně dnešní seance — jde o nejlepší výkon v indexu STOXX 600
- Společnost přestala zveřejňovat údaje o nových objednávkách (bookings) — analytici, například Degroof Petercam, to přijímají s klidem: „Při takovém zvýšení výhledu je nám to úplně jedno.“
- Poměr forward P/E se pohybuje kolem 38x — oproti sektoru jde o prémii, kterou ospravedlňují rekordní marže a expozice vůči AI
Zdroj: xstation
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Intel: Je tu ještě prostor pro další růst?
Akcie Reckittu oslabují 📉
Microsoft musí čelit britské žalobě za 2,8 miliardy USD kvůli cloudovým licencím
Microsoft snižuje ceny Xbox Game Pass, zatímco končí launch-day přístup k novým Call of Duty
