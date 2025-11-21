Asos pod tlakem: propad tržeb i akcií, slevová strategie zůstává mimo hru

-
Asos zaznamenal meziroční pokles tržeb o 15 %, pod očekáváním trhu.
-
CEO trvá na strategii bez plošných slev – spoléhá na konkurenceschopné ceny a nabídku.
-
Výhled na další rok počítá s mírným růstem zisku, ale situace na trhu zůstává napjatá.
-
Britský online módní prodejce Asos Plc vykázal meziroční pokles tržeb o 15 % na 2,48 miliardy liber, čímž nenaplnil očekávání analytiků a vyvolal obavy o úspěšnost své restrukturalizační strategie. Akcie společnosti po oznámení výsledků klesly až o 11 %, přičemž od začátku roku ztratily téměř polovinu své hodnoty.
Provozní zisk (EBITDA) dosáhl 131,6 milionu liber, tedy na spodní hranici odhadovaného rozpětí. Zklamání z výsledků je dalším důkazem, že snaha generálního ředitele José Antonia Ramose Calamonteho o obrat firmy naráží na tvrdou realitu trhu – ať už kvůli síle konkurence ze strany čínského giganta Shein, nebo kvůli slábnoucí poptávce britských spotřebitelů.
Počet zákazníků i frekvence objednávek stále klesají, upozorňuje analytik Aarin Chiekrie z Hargreaves Lansdown. Spotřebitelská důvěra v Británii se v říjnu prudce zhoršila a vládní rozpočtové napětí spolu s vyšší nezaměstnaností (aktuálně 5 %) dále oslabují chuť k nákupům.
Přesto Asos odmítá slevovou strategii jako hlavní cestu k oživení tržeb. CEO Calamonte zdůraznil, že klíčová je nabídka širokého cenového spektra a konkurenceschopnosti, nikoli masivní slevy: „Odmítám věřit, že jediný způsob, jak si získat zákazníka, je sleva. Chceme nabídnout to, co zákazník chce – za konkurenceschopnou cenu.“
Pro příští fiskální rok firma očekává zisk EBITDA mezi 150 a 180 miliony liber, což by znamenalo mírné zlepšení. Otázkou ale zůstává, zda dokáže firma v prostředí ochlazující poptávky a tlaku levnějších konkurentů tento cíl naplnit.
Graf ASC.UK (D1)
Akcie společnosti Asos zaznamenaly po zveřejnění slabých výsledků prudký pokles a aktuálně se obchodují na ceně 2,23 GBP, což je hluboko pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 2,565 GBP a SMA 100 na úrovni 2,824 GBP. Tato skutečnost potvrzuje setrvalý sestupný trend, ve kterém se akcie nacházejí. RSI osciluje kolem hodnoty 40,5, tedy těsně nad hranicí přeprodanosti, což ukazuje na pokračující prodejní tlak, ale stále s určitou rezervou pro další pokles.
Zdroj: xStation5
