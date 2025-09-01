AstraZeneca připravuje žádost o schválení přelomového léku na hypertenzi

AstraZeneca plánuje ještě do konce roku 2025 podat žádost o regulační schválení svého experimentálního léku na vysoký krevní tlak baxdrostat, který by se mohl stát klíčovým pilířem její dlouhodobé obchodní strategie. Podle prezidenta biofarmaceutické divize společnosti, Ruuda Dobbera, cílí firma na možné schválení v roce 2026 – nejprve v USA a Evropské unii.
Baxdrostat představuje nový terapeutický přístup. Na rozdíl od tradičních antihypertenziv, jako jsou diuretika nebo ACE inhibitory, cílí přímo na hormon aldosteron, který ovlivňuje regulaci krevního tlaku. Právě hormonální složka není u starších léků přímo řešena.
Z dat pokročilé klinické studie, prezentovaných před víkendovou lékařskou konferencí, vyplývá, že:
Dávka 2 mg baxdrostatu přidaná ke standardní léčbě vedla ke snížení systolického tlaku o 9,8 mmHg oproti placebu po 12 týdnech.
Dávka 1 mg přinesla snížení o 8,7 mmHg.
Cílená hodnota odborníků přitom činí 10–12 mmHg, podle průzkumu analytiků TD Cowen.
Pro srovnání – konkurenční firma Mineralys Therapeutics dosáhla s látkou lorundrostat při dávce 50 mg poklesu o 9,1 mmHg za 6 týdnů. Také ona plánuje žádost o schválení u FDA do konce roku. Ačkoliv se v obou případech objevily případy hyperkalémie (zvýšená hladina draslíku v krvi), u baxdrostatu šlo jen o 1,1 % pacientů, což je považováno za přijatelné riziko. Podle AstraZenecy by roční tržby z léku mohly přesáhnout 5 miliard USD, pokud dojde ke schválení a úspěšnému nasazení na globálním trhu.
Vysokým krevním tlakem podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí více než 1 miliarda lidí a jde o významný faktor zvyšující riziko infarktu a mozkové mrtvice. Z pohledu investorů představuje baxdrostat strategicky zásadní aktivum s potenciálem stát se dalším blockbusterem v portfoliu AstraZenecy a potvrzuje posun firmy směrem k inovativním terapiím mimo oblast onkologie.
Graf AZN.UK (D1)
Akcie společnosti AstraZeneca se aktuálně obchodují na úrovni 118,26 GBP a po prudkém růstu z posledních týdnů konsolidují poblíž lokálního maxima na úrovni 119,42 GBP. Cena se přitom nachází výrazně nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (111,72 GBP) a SMA 100 (106,96 GBP), což potvrzuje silné býčí momentum.
Z technického pohledu je úroveň 117,00–117,50 GBP důležitou krátkodobou podporou, která bude klíčová pro udržení růstového vývoje. Průraz nad rezistenci na 119,42 GBP by mohl otevřít prostor pro další růst směrem ke kulaté metě 120 GBP a výše.
Zdroj: xStation5
