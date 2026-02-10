AstraZeneca sází na onkologii

-
AstraZeneca očekává růst tržeb i zisku v roce 2026, tažený hlavně onkologií.
-
Cílem je 80 mld. USD ročních tržeb do roku 2030.
-
Onkologické léky rostou dvouciferným tempem, kardiovaskulární segment slábne.
-
Masivní investice do USA a Číny posilují dlouhodobý růstový potenciál.
-
AstraZeneca očekává růst tržeb i zisku v roce 2026, tažený hlavně onkologií.
-
Cílem je 80 mld. USD ročních tržeb do roku 2030.
-
Onkologické léky rostou dvouciferným tempem, kardiovaskulární segment slábne.
-
Masivní investice do USA a Číny posilují dlouhodobý růstový potenciál.
Farmaceutický gigant AstraZeneca oznámil pozitivní výhled pro rok 2026, kdy očekává další růst tržeb i zisku. Společnost těží především ze silné poptávky po onkologických lécích a z rozšiřujícího se portfolia nových přípravků, přičemž klíčovou roli hrají investice do USA a Číny – dvou největších trhů firmy.
Výhled zapadá do dlouhodobé strategie generálního ředitele Pascala Soriota, jehož cílem je dosáhnout ročních tržeb 80 miliard USD do roku 2030. Přes nejistoty spojené s americkou obchodní a zdravotní politikou pokračuje AstraZeneca v expanzi, včetně investice 50 miliard USD do výroby v USA, zalistování na NYSE a nové investice 15 miliard USD v Číně.
Pro rok 2026 společnost očekává, že celkové tržby porostou středním až vyšším jednociferným tempem (při konstantních měnových kurzech), zatímco jádrový zisk by měl růst nízkým dvouciferným tempem. V roce 2025 se tržby zvýšily o 8 % a zisk o 11 %, čímž firma splnila vlastní výhled.
Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly jádrové zisky 2,12 USD na akcii a tržby 15,50 miliardy USD, což odpovídalo konsenzu analytiků. Výrazným tahounem byly onkologické léky, jejichž tržby meziročně vzrostly o 20 % na 7,03 miliardy USD. Naopak kardiovaskulární segment zaznamenal pokles o 6 %, zejména kvůli sílící konkurenci generických léčiv.
Celkově AstraZeneca potvrzuje, že silné produktové portfolio a masivní investice jí dávají solidní základ pro další růst, i když některé tradiční segmenty čelí tlaku.
Graf AZN.UK (D1)
Akcie společnosti AstraZeneca se aktuálně obchodují kolem 140,3 GBP a nacházejí se poblíž významné rezistence v pásmu 140–142 GBP, kde se cena v minulosti opakovaně zastavovala.Cena akcií zůstává nad klouzavými průměry EMA 50 (cca 136,7 GBP) i SMA 100 (cca 132,2 GBP), což potvrzuje stále platný střednědobý růstový trend. Pohyb ceny v posledních týdnech má spíše charakter konsolidace po předchozím růstu. RSI na hodnotě 54,6 se nachází v neutrální oblasti, což značí vyrovnaný poměr sil mezi kupci a prodejci a absenci extrémního překoupení. Z pohledu klíčových úrovní bude důležité sledovat, zda dojde k průrazu nad 141,5–142 GBP, který by otevřel prostor pro pokračování růstu. Naopak při odmítnutí rezistence lze očekávat návrat k podpoře kolem 136–137 GBP, kde se nachází EMA 50 a kde by se kupci mohli znovu aktivizovat.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Mattelu propadly téměř o 25 %, slabý výhled znejistil investory
Palo Alto přebírá CyberArk. Nový lídr v kybernetické bezpečnosti!
Akcie Unity prudce klesly po slabém výhledu, obavy z růstu sílí
US OPEN: Silná data z trhu práce naznačují pomalejší tempo snižování sazeb?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.