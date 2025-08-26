AT&T posiluje síť: Za spektrum od EchoStar zaplatí 23 miliard dolarů

Společnost AT&T Inc. oznámila, že odkoupí frekvenční licence od firmy EchoStar Corp. v hodnotě přibližně 23 miliard dolarů, čímž zásadně posílí svou infrastrukturu v oblasti mobilních sítí a širokopásmových služeb po celých Spojených státech. Transakce má být zcela hotovostní a její dokončení se očekává v polovině roku 2026, samozřejmě za předpokladu schválení regulačními orgány.
Předmětem transakce je přibližně 50 MHz nízkopásmového a středněpásmového spektra, které AT&T využije především pro rozvoj 5G a optických (fiber) služeb. Tento krok přichází v době, kdy federální regulátoři tlačili na EchoStar, aby část spektra prodal – firma totiž čelila kritice za nevyužívání hodnotných frekvencí, které si v minulosti zajistila. V květnu tohoto roku zahájila Federální komise pro komunikace (FCC) oficiální vyšetřování, zda EchoStar skutečně plní své licenční závazky v oblasti bezdrátových a satelitních služeb.
Pro AT&T představuje akvizice strategický posun, který má zrychlit zavádění technologií nové generace a umožnit konkurenceschopnější pokrytí nejen ve velkých městech, ale také v méně obsluhovaných regionech. Získané spektrum může firmě umožnit nejen vyšší přenosové rychlosti a nižší latenci, ale také lepší stabilitu připojení ve vytížených oblastech.
Tato transakce je jedním z největších kroků AT&T v oblasti infrastruktury za poslední roky a potvrzuje, že souboj o 5G dominanci v USA se přiostřuje. Konkurence, zejména Verizon a T-Mobile, rovněž intenzivně investuje do rozšíření pokrytí a kvality připojení, což zvyšuje tlak na efektivní využití každého frekvenčního pásma.
Z pohledu investorů jde o signál, že AT&T nadále sází na růst v oblasti konektivity a datových služeb, a je ochotna do této oblasti vkládat rozsáhlý kapitál s výhledem na dlouhodobé výnosy.
Graf T.US (D1)
Akcie společnosti AT&T aktuálně vykazují silné technické postavení a obchodují se na ceně 28,76 USD. Cena se nachází nad oběma klouzavými průměry – konkrétně nad EMA 50 (28,06 USD) a SMA 100 (27,71 USD), což potvrzuje býčí trend. RSI dosahuje hodnoty 56,9, tedy je v neutrálním pásmu, což značí, že růstový potenciál zatím není technicky vyčerpán. Tento ukazatel nevykazuje známky překoupenosti, a tedy prostor pro další růst zde stále existuje. MACD se drží nad signální linií, což potvrzuje pozitivní momentum a potenciální pokračování růstového trendu. Histogram MACD je nad nulou, což podporuje krátkodobý růstový výhled.
Zdroj: xStation5
