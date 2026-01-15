Euforie zasáhla akcie polovodičových společností 📈 KLA Corp na historickém maximu

Výsledky společnosti TSMC (TSM.US) znovu zažehly chuť Wall Street po akciích polovodičových firem, což vedlo k růstu akcií Nvidia, Broadcom a méně zmiňovaných, ale stále velmi významných společností jako Lam Research (LRCX.US) a Applied Materials (AMAT.US). Tržby největšího světového výrobce čipů rostou meziročně o 35 %, což trh stále více vede k závěru, že další investice do AI jsou téměř nevyhnutelné.
Tato dynamika vytváří dva paralelní narativy:
-
Nové přehodnocení toho, jak silný může být růst poptávky napříč celým polovodičovým sektorem.
-
Ochota investorů platit rekordní valuace za společnosti těžící z růstu, což je patrné například na firmách profitujících z boomu v paměťových technologiích, jako je KLA Corp. (KLAC.US).
Akcie KLA dnes dosahují nových historických maxim. Hlavní americké finanční instituce, včetně Morgan Stanley a Wells Fargo, zvýšily cílové ceny akcií, pozitivně se vyjádřila také Barclays a RBC Capital zahájila pokrývání akcie.
iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE), denní graf
Od 5. dubna 2025 (propad způsobený odvetnými cly Donalda Trumpa) vzrostl široký index globálních polovodičových akcií přibližně o 120 %.
Zdroj: xStation5
KLA Corp těží z býčího trhu v polovodičovém sektoru
V posledních dnech se KLA Corp. stala jedním z výrazných lídrů Wall Street. Společnost působí v oblasti metrologie a procesní kontroly v polovodičové výrobě a nyní se dostává do centra pozornosti největších finančních institucí světa.
Vlna zvýšených doporučení a vyšších cílových cen naznačuje, že Wall Street stále více vnímá KLA jako jednoho z největších potenciálních vítězů další vlny investic do AI infrastruktury.
Klíčovým impulzem je změna narativu kolem paměťového trhu (DRAM a NAND), který se podle analytiků stává kritickým úzkým hrdlem pro rozvoj AI – téměř stejně důležitým jako samotné GPU a pokročilé procesory.
Nejsilnější signál přišel od Morgan Stanley
Morgan Stanley zvýšila doporučení pro KLA z „equal-weight“ na „overweight“ a tvrdí, že trh stále podceňuje expozici společnosti vůči paměťovému segmentu, který se dostává zpět do popředí díky zrychlující se poptávce poháněné AI.
Paměťové čipy se stávají klíčovým limitem rozvoje AI. Nestačí jen vyrábět více výpočetních čipů – je potřeba i obrovské množství moderní paměti, přičemž nároky na výkon rostou stejně rychle.
Morgan Stanley poukazuje na rostoucí intenzitu procesní kontroly v DRAM i NAND.
Složitější výroba a přísnější požadavky na kvalitu zvyšují hodnotu nástrojů KLA, které pomáhají snižovat počet vad a zvyšovat výtěžnost výroby.
Cílovou cenu pro akcie KLA zvýšili na 1 697 USD z předchozích 1 214 USD – jedno z nejvyšších hodnocení mezi hlavními institucemi.
Wells Fargo se přidává
Wells Fargo následně rovněž zvýšila doporučení z „equal-weight“ na „overweight“ a cílovou cenu z 1 250 USD na 1 600 USD.
Tento krok lze chápat jako potvrzení, že trh vstupuje do fáze, kdy nejde jen o „AI hype“, ale o skutečné kapitálové výdaje: rozšiřování kapacit, modernizaci procesů a posun k pokročilejším výrobním uzlům.
Firmy jako KLA mají v tomto cyklu strategickou roli v dodavatelském řetězci – bez metrologie a procesní kontroly není možné škálovat výrobu špičkových čipů na úrovni kvality, kterou trh vyžaduje.
Barclays: AI zůstává klíčovým motorem i v roce 2026 – a KLA je jeho pilířem
Barclays rovněž zvýšila cílovou cenu KLA z 1 300 USD na 1 595 USD, přičemž zachovala hodnocení „overweight“.
Podle banky bude rok 2026 dalším rokem, kdy:
-
blízkost k tématu AI bude klíčovým faktorem výkonnosti polovodičových akcií, a
-
investoři budou preferovat společnosti, které jsou „centrálními pilíři AI infrastruktury“.
Barclays zdůrazňuje, že trh se posouvá od narativu „AI roste“ k otázce, kolik z této příležitosti lze skutečně realizovat a monetizovat.
V tomto prostředí investoři upřednostní firmy, které nejsou jen teoretickými příjemci výhod, ale jsou skutečně nezbytné pro polovodičový ekosystém.
KLA tuto definici naplňuje tím, že podporuje klíčovou fázi výrobního procesu.
KLA Corp (KLAC.US) chart, D1
Zdroj: xStation5
KLA vykazuje solidní zlepšení ziskovosti a rekordně vysoké tržby, ale nelze popřít, že to jde ruku v ruce s vyššími valuacemi. Poměr ceny k očekávanému zisku za příštích 12 měsíců se aktuálně pohybuje kolem 41, což je výrazně nad průměrem indexu Nasdaq 100, zatímco aktuální P/E dosahuje téměř 45. Také poměr ceny k tržbám (P/S) je na historicky zvýšených úrovních (i když v některých momentech roku 2025 byl ještě vyšší). Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) roste od druhé poloviny roku 2024, byť v letech 2021–2022 byla ještě vyšší.
Zároveň náklady na kapitál (WACC) zůstávají výrazně pod úrovní ROIC, což znamená, že KLA stále vytváří reálnou hodnotu pro akcionáře.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.