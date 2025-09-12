Avio plánuje navýšení kapitálu až o 400 milionů eur pro expanzi v kosmickém sektoru

Italský výrobce raket Avio SpA oznámil, že od akcionářů hodlá získat až 400 milionů eur nového kapitálu, který má posílit jeho byznys v oblasti satelitních nosných raket. Návrh byl jednomyslně schválen představenstvem a bude předložen akcionářům na valné hromadě 23. října.
Avio, výrobce evropských nosičů Vega, zaznamenává v posledním roce prudký růst. Akcie firmy na milánské burze od začátku roku zpevnily o více než 150 %, čímž se tržní hodnota přiblížila k 1 miliardě eur. Společnost zaměstnává zhruba 1 300 lidí a v prvním čtvrtletí 2025 vykázala 37% nárůst tržeb.
Prostředky z kapitálového navýšení by podle analytiků mohly směřovat například na výstavbu nové továrny v USA na výrobu motorů na tuhé palivo pro kosmické a obranné projekty. Avio už má podepsanou smlouvu s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) na vývoj nové rakety Vega-E v hodnotě 350 milionů eur a zároveň zvyšuje frekvenci startů modernizované verze Vega-C.
Firma jedná také s americkými úřady o možnosti startů z Virginie, což by rozšířilo její působnost na lukrativním trhu v USA. Tento krok by zároveň posílil konkurenceschopnost vůči globálním hráčům, zejména SpaceX.
Zajímavým faktorem je postoj největšího akcionáře – obranné skupiny Leonardo SpA, která vlastní přibližně 29 % Avio. Podle dostupných informací se Leonardo kapitálového navýšení účastnit neplánuje, protože firmu již nepovažuje za strategickou. Leonardo zároveň jedná o sloučení svých vesmírných aktivit s Airbus SE a Thales SA.
Navýšení kapitálu je plně zajištěno předběžnou upisovací dohodou s bankami Jefferies a Morgan Stanley, což výrazně snižuje riziko pro investory.
Graf AVIO.IT (D1)
Akcie společnosti Avio pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na ceně 38,40 EUR, což představuje nové maximum. Cena se nachází vysoko nad klíčovými klouzavými průměry – EMA 50 na 31,40 EUR a SMA 100 na 25,72 EUR, což potvrzuje výraznou převahu kupců. RSI dosahuje hodnoty 70,6, tedy na hraně překoupené zóny, což může naznačovat riziko krátkodobé korekce po prudkém růstu.
Z technického hlediska je důležité sledovat, zda se akcie udrží nad psychologickou hladinou 38 EUR. Její udržení by mohlo otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k 40 EUR a výše. Naopak případná korekce by mohla najít první podporu v oblasti 34–35 EUR, a silnější pak kolem EMA 50 na 31,40 EUR.
Zdroj: xStation5
