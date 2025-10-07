Prodeje Mercedes-Benz ve 3. čtvrtletí klesly o 12 %, propad táhla Čína a USA

-
Mercedes-Benz dodal ve 3Q 2025 celkem 441 500 vozidel, což je pokles o 12 % meziročně.
-
Největší propad zaznamenala Čína (-27 %) a USA (-17 %).
-
Prodej elektromobilů stagnoval na 42 600 kusech.
-
Firma čelí tlaku z Trumpových cel a tvrdé konkurence na čínském trhu.
-
Mercedes-Benz dodal ve 3Q 2025 celkem 441 500 vozidel, což je pokles o 12 % meziročně.
-
Největší propad zaznamenala Čína (-27 %) a USA (-17 %).
-
Prodej elektromobilů stagnoval na 42 600 kusech.
-
Firma čelí tlaku z Trumpových cel a tvrdé konkurence na čínském trhu.
Německá automobilka Mercedes-Benz oznámila za třetí čtvrtletí pokles globálních dodávek o 12 %, přičemž klesající trend táhly především čínský a americký trh. Mezi červencem a zářím dodala automobilka 441 500 vozidel, což je výrazně méně než ve stejném období loňského roku.
Prodeje v Číně klesly o 27 % a v USA o 17 %, což firma přičítá kombinaci zvýšených cel na dovoz do USA zavedených administrativou prezidenta Donalda Trumpa a rostoucí konkurenci domácích značek v Číně. Tyto dva klíčové trhy přitom představují významný podíl na globálním odbytu značky.
„Zatímco v Evropě, Jižní Americe a zemích Perského zálivu jsme zaznamenali solidní výsledky, situace v Číně zásadně ovlivnila celkové prodeje,“ uvedl člen představenstva Mathias Geisen.
Kromě konvenčních vozidel stagnoval i prodej elektromobilů (BEV), který zůstal na úrovni 42 600 kusů, tedy zhruba stejný jako ve stejném období loni. To naznačuje slábnoucí růst v segmentu, který je považován za klíčový pro budoucnost značky.
Mercedes-Benz je jedním z několika německých výrobců, kteří byli nuceni revidovat svůj výhled pro rok 2025, a to kvůli zvýšeným nákladům a slabší poptávce na dvou největších trzích.
Graf MBG.DE (D1)
Akcie společnosti Mercedes-Benz v posledních týdnech zaznamenaly výrazný růst, ale dnes po zveřejnění poklesu globálních dodávek o 12% došlo k poklesu ceny akcií a aktuálně se obchodují na ceně 54,51 EUR. Cena se pohybuje nad klíčovými klouzavými průměry – EMA 50 (52,82 EUR) i SMA 100 (51,95 EUR). RSI se nachází na hodnotě 56,9, tedy v neutrální zóně, s mírným prostorem pro další růst bez známek překoupenosti. MACD vykazuje pozitivní histogram a signální linie směřují vzhůru, což svědčí o pokračujícím pozitivním momentu.
Technická situace tak naznačuje možnost dalšího růstu, přičemž nejbližší rezistencí zůstává oblast kolem 55,25 EUR, kde se cena na krátkou dobu zastavila v předchozím růstovém cyklu. Naopak důležitou podporu představuje pásmo mezi 52,80 a 53,00 EUR, které je tvořeno EMA 50 a nedávnou prolomenou rezistencí.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
UBS zvyšuje cílovou cenu akcií Micron. Akcie rostou!
Verizon navázal partnerství s AST SpaceMobile – akcie satelitní společnosti prudce rostou
Nestlé opouští globální alianci pro snižování emisí metanu z mléka — co to znamená pro ESG a klimatickou důvěryhodnost
US OPEN: Wall Street se nebojí uzavření vlády 📈💲
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.