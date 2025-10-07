Dell zvyšuje dlouhodobý výhled růstu díky silné poptávce po AI serverech

-
Dell zvýšil roční růstový výhled tržeb na 7–9 %, dříve 3–4 %.
-
Cíl růstu zisku na akcii byl navýšen na alespoň 15 % ročně, oproti předchozím 8 %.
-
Důvodem je silná poptávka po AI serverech a infrastruktuře pro generativní AI.
-
Akcie reagovaly pozitivně – +7 % v premarketu.
-
Společnost Dell Technologies výrazně zvýšila svůj dlouhodobý výhled růstu tržeb i zisku, což odráží silnou poptávku po serverech, které pohánějí umělou inteligenci. Akcie společnosti na tuto zprávu zareagovaly růstem o téměř 7 % v předburzovním obchodování.
Poptávka po výpočetním výkonu pro generativní AI produkty, jako je například ChatGPT, zažívá prudký růst a těží z ní firmy jako Dell nebo Super Micro Computer. Dell nyní očekává průměrný roční růst tržeb mezi 7–9 %, zatímco předchozí výhled počítal pouze s 3–4 %.
Ještě výrazněji společnost navýšila svůj cíl pro růst očištěného zisku na akcii – z původních 8 % na alespoň 15 % ročně. To odráží nejen zvyšující se marže v oblasti serverů pro AI, ale i důvěru vedení v dlouhodobý potenciál tohoto segmentu.
Generální ředitel Michael Dell k tomu uvedl:
„Zákazníci mají hlad po umělé inteligenci a po výpočetním výkonu, úložištích a síťových řešeních, která poskytujeme pro nasazení inteligence v rozsahu.“
Tento krok je jasným signálem investorům, že Dell míří do nové růstové fáze, kterou pohání strukturální trend v oblasti umělé inteligence.
Graf DELL.US (D1)
Akcie společnosti Dell Technologies se aktuálně obchodují na ceně 145,69 USD. Technický obraz je výrazně býčí – cena prorazila nad klíčové klouzavé průměry EMA 50 (131,31 USD) a SMA 100 (125,53 USD), čímž potvrdila silný růstový trend. RSI se nachází na hodnotě 61,9, tedy v pásmu mírné překoupenosti, ale stále s prostorem pro další růst, zejména pokud bude přetrvávat pozitivní fundament.
Zdroj: xStation5
