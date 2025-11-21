Babcock posiluje pozici: zisk roste, fregaty míří k novým kontraktům

-
Zisk společnosti Babcock vzrostl o 19 % na 201,1 milionu liber v prvním pololetí.
Firma očekává rozhodnutí o zakázkách na fregaty pro Švédsko, Dánsko a Indonésii do 12 měsíců.
Interim dividenda vzrostla o 25 %, akcie od začátku roku posílily o více než 120 %.
Společnost těží z růstu obranných rozpočtů a je aktivní i v dodávkách ponorek pro Polsko ve spolupráci se Saabem.
Britská inženýrská společnost Babcock International zaznamenala ve fiskálním prvním pololetí nárůst provozního zisku o 19 % na 201,1 milionu liber, přičemž vedení očekává, že za celý rok naplní cíl růstu zisku o 11 %. Společnost těží z rostoucích obranných výdajů evropských vlád a aktivně usiluje o výstavbu fregat pro Švédsko, Dánsko a Indonésii.
Generální ředitel David Lockwood označil vývoj v tendrech jako „velmi pozitivní“ a zdůraznil, že všechny tři země budou muset rozhodnout nejpozději do 12 měsíců, pokud chtějí dodržet své harmonogramy zařazení lodí do provozu. Tyto zakázky představují strategickou příležitost pro další růst obratu v námořní divizi.
Babcock rovněž zvýšil svůj pololetní dividendový výnos o 25 % na 2,5 pencí na akcii a podle analytiků Panmure Liberum jsou celoroční cíle „pohodlně dosažitelné“. Přesto akcie společnosti v den oznámení výsledků mírně klesly o 1,8 %, a to navzdory tomu, že od začátku roku zaznamenaly růst o více než 120 %.
Společnost je navíc zapojena do nabídky švédské firmy Saab na dodávku ponorek pro Polsko, přičemž britská vláda tento projekt podporuje i kvůli vysokému podílu britského průmyslu na výrobě.
V kontextu pokračující geopolitické nejistoty, války na Ukrajině a tlaku Spojených států na zvyšování obranných rozpočtů, má Babcock silnou pozici pro další expanzi. V červnu firma navýšila svůj střednědobý výhled, čímž dává najevo důvěru v dlouhodobý růst poptávky po obranných technologiích a službách.
Graf BAB.UK (D1)
Akcie společnosti Babcock reagovaly na zveřejnění pololetních výsledků prudkým výkyvem směrem dolů, když krátce prorazily pod klíčový 100denní klouzavý průměr (SMA 100) na úrovni 11,22 GBP, ale aktuálně se vrátily zpět nad tuto hranici a obchodují se na ceně 11,34 GBP. I přesto se stále drží pod 50denním klouzavým průměrem (EMA 50) na úrovni 11,71 GBP, což značí technicky slabší krátkodobé momentum. RSI se nachází na hodnotě 42,3, tedy pod neutrální úrovní 50, a upozorňuje na přetrvávající tlak prodejců.
Zdroj: xStation5
