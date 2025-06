Bank of America čeká již 13. růst tržeb z obchodování v řadě, investiční bankovnictví ale ztrácí

Generální ředitel Bank of America Brian Moynihan uvedl, že banka očekává další růst tržeb z obchodování, konkrétně o střední jednociferné procento, čímž by si připsala již 13. růstový kvartál v řadě. Na druhé straně však varoval, že poplatky z investičního bankovnictví pravděpodobně klesnou na přibližně 1,2 miliardy dolarů, oproti 1,6 miliardám ve stejném období loni. Tento pokles připisuje Moynihan zejména nejistotě kolem amerických cel a dopadu na ekonomický výhled, i když zároveň zdůraznil, že „probíhají dobrá jednání a vyhlídky jsou slibné“.

Zpomalení aktivity v oblasti fúzí a akvizic je tak v kontrastu s výkonností obchodních divizí, které podle něj dokázaly profitovat z vyšší volatility na trzích. Stejný tón zazněl i od dalších lídrů z Wall Street – CEO Morgan Stanley Ted Pick i šéf bankovnictví Citigroup Vis Raghavan očekávají ve druhém čtvrtletí zlepšení výkonu v tradingu i bankovnictví.

Moynihan rovněž potvrdil dříve oznámený výhled růstu čistých úrokových výnosů (NII), které by měly do čtvrtého čtvrtletí dosáhnout 15,5 až 15,7 miliardy USD, oproti 14,6 miliardám v prvním čtvrtletí. To se přímo odráží v očekávaném nárůstu zisku na akcii z 83 centů na 90 centů, jak uvádí odhady společnosti LSEG.

Z hlediska klientského chování Moynihan upozornil, že spotřebitelé nadále utrácí za cestování a zábavu, přičemž platební morálka zůstává silná, což podporuje kvalitu úvěrového portfolia. Nicméně menší firmy čelí vyšší nejistotě kvůli mezinárodnímu obchodnímu napětí.

Zajímavostí je také otevřenost banky vůči novým technologiím. Bank of America se podle Moynihana podílí na vývoji vlastního stablecoinu, tedy kryptoměny navázané na dolar, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími hráči v odvětví. Zatím však zůstává opatrný a přiznává, že „není jasné, jak velký trh to bude, ale musíme být připraveni“. Klíčovým faktorem pro rozhodování banky bude připravovaná legislativa o stablecoinech, která je aktuálně projednávána v americkém Senátu.

Graf BAC.US (D1)

Akcie Bank of America se aktuálně obchodují za 44,72 USD, což představuje výrazné zotavení po předchozím výprodeji a potvrzuje návrat do rostoucího trendu. Cena se nachází nad oběma klouzavými průměry, tedy EMA 50 (42,78 USD) i SMA 100 (42,75 USD), což potvrzuje technicky pozitivní nastavení. RSI na úrovni 61,9 ukazuje na zdravý býčí sentiment, který však ještě nevstoupil do překoupeného pásma.

Zdroj: xStation5

