Bank of America představuje nové cíle: vyšší ziskovost, nižší náklady a obrat v akciovém zaostávání

BoA plánuje 12% roční růst zisku na akcii a cíluje ROTE 16–18 % během 3–5 let.
Efficieny ratio má klesnout na 55–59 %, NII poroste o 5–7 % ročně.
Banka chce nahradit nízkovýnosová aktiva výnosnějšími, až za 490 mld. USD.
Spotřebitelská divize má generovat 20 mld. USD čistého zisku ročně, globální trhy cílí na 8 mld. USD zisku do 2030.
Bank of America se rozhodla reagovat na zaostávající výkonnost svých akcií novým plánem pro investory, v němž slibuje 12% roční růst zisku na akcii a přísnější kontrolu nákladů. Ačkoliv akcie banky letos vzrostly o 22 %, zůstávají pod průměrem pěti největších amerických konkurentů, a za posledních pět let patří dokonce k nejhůře výkonným ve skupině.
Na investorském dni v Bostonu, který BoA pořádala poprvé po téměř 15 letech, banka oznámila ambici zvýšit rentabilitu hmotného vlastního kapitálu (ROTE) z aktuálních 15 % na 16–18 % během 3 až 5 let. Zároveň si klade za cíl snížit nákladovou efektivnost (efficiency ratio) na 55–59 %, přičemž tato hodnota se od roku 2019 drží nad hranicí 60 %.
BoA očekává, že čistý úrokový výnos (NII) – klíčový zdroj příjmů – poroste o 5–7 % ročně během příštích pěti let. Letos se očekává meziroční růst NII o 6–7 %. Současně banka doufá v přecenění svých aktiv v hodnotě až 490 miliard USD, protože starší cenné papíry s nízkými výnosy z pandemického období budou nahrazovány výnosnějšími.
Bank of America také sdělila, že chce udržet CET1 kapitálový poměr kolem 10,5 %, což je mírně nad minimem vyžadovaným Fedem (10,1 %), ale pod současnou hodnotou 11,6 %. To by mohlo znamenat prostor pro návrat části kapitálu akcionářům, např. formou zpětného odkupu.
V rámci jednotlivých segmentů banka plánuje:
20 miliard USD ročního čistého zisku z divize spotřebitelského bankovnictví s efficiency ratio 40 %.
Více než 30% návratnost alokovaného kapitálu ve správě majetku.
27 miliard USD ročních tržeb z divize globálních trhů s cílovým ziskem 8 miliard USD do roku 2030.
Středně jednociferný růst v investičním bankovnictví při získání většího tržního podílu.
CEO Brian Moynihan, který banku vede od roku 2010, ujistil investory, že neplánuje odchod. Nově jmenovaní spoluprezidenti Dean Athanasia a Jim DeMare poprvé vystoupili před akcionáři, čímž banka naznačila budoucí možnou nástupnickou strukturu.
Graf BAC.US (D1)
Akcie Bank of America aktuálně rostou a obchodují se na úrovni 53,55 USD, čímž potvrzují pokračující býčí trend. Cena se nadále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (50,92 USD) a SMA 100 (49,11 USD), což potvrzuje silný růstový sentiment. RSI se nachází na hodnotě 61,4, tedy stále v neutrálně-býčím pásmu, bez známek překoupenosti. To naznačuje, že prostor pro další růst zůstává otevřený. MACD je rovněž v pozitivním teritoriu a směřuje výše, což potvrzuje sílu momenta.
Zdroj: xStation5
