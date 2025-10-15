Bank of America překonala očekávání díky silnému investičnímu bankovnictví a zvyšuje výhled úrokových příjmů

-
Bank of America dosáhla zisku 8,5 mld. USD (1,06 USD/akcii), nad očekáváním trhu.
-
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 9 % a výhled na 4Q byl navýšen na 15,6–15,7 mld. USD.
-
Poplatky z investičního bankovnictví vzrostly o 43 %, podpořené silným trhem fúzí a akvizic.
-
Banka snížila rezervy na úvěrové ztráty, přičemž kvalita úvěrového portfolia zůstává stabilní.
-
Americká banka Bank of America (BAC) zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání Wall Street, a to především díky výraznému oživení v oblasti investičního bankovnictví a vyšším čistým úrokovým výnosům (NII). Akcie banky reagovaly růstem o přibližně 4 % v premarketu.
Čistý zisk dosáhl 8,5 miliardy USD, tedy 1,06 USD na akcii, oproti 6,9 miliardy USD (0,81 USD na akcii) ve stejném období loňského roku. Očekávání trhu přitom činilo 0,95 USD na akcii.
Čisté úrokové výnosy, tedy rozdíl mezi úroky z úvěrů a náklady na depozita, vzrostly meziročně o 9 % na 15,2 miliardy USD. Banka zároveň zvýšila výhled pro čtvrtý kvartál, kdy očekává NII v rozmezí 15,6–15,7 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 8 %. CEO Brian Moynihan uvedl, že za rekordní úrokové výnosy stojí „silný růst úvěrů a vkladů a efektivní správa rozvahy“.
K růstu přispěl také návrat důvěry firem do fúzí a akvizic. Poplatky z investičního bankovnictví vzrostly o 43 % na 2 miliardy USD, což výrazně překonalo původní odhad růstu 10–15 %. Celosvětově bylo ve třetím kvartálu uzavřeno fúzí a akvizic za 1,26 bilionu USD, což je druhý nejvyšší třetí kvartál v historii.
Banka rovněž snížila rezervy na úvěrové ztráty na 1,3 miliardy USD, oproti 1,5 miliardy před rokem a 1,6 miliardy v předchozím kvartálu, čímž navázala na obdobný krok ze strany Wells Fargo. To signalizuje, že banka věří v dobrou kvalitu úvěrového portfolia, a to i přes jednotlivé případy bankrotů, jako je First Brands, kde má Bank of America expozici, ale úvěr je zajištěn aktivy. Naopak expozici vůči Tricolor banka nemá.
Navzdory pozitivním číslům akcie BAC od začátku roku posílily „pouze“ o 14 %, čímž zaostávají za konkurencí i za indexem KBW Bank Index, který sleduje výkonnost sektoru.
Graf BAC.US (D1)
Akcie Bank of America po několika dnech poklesu opět posilují a aktuálně se obchodují na úrovni 50,08 USD, čímž proráží nad EMA 50 (49,64 USD) a SMA 100 (47,91 USD). RSI se nachází na úrovni 50,6, tedy přesně v neutrální zóně, což naznačuje, že trh má stále prostor pro další pohyb bez známek překoupenosti. Pokud se cena udrží nad 50 USD, může být dalším cílem návrat k předchozím maximům. Naopak pokles zpět pod EMA 50 by mohl vyvolat další tlak na pokles a znovu otevřít prostor k testu hladiny SMA 100.
Zdroj: xStation5
