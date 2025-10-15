Bank of America, Wells Fargo a Morgan Stanley: Přehled výsledků za 3. čtvrtletí 2025

- Výsledky tří hlavních amerických bank za třetí čtvrtletí 2025 ukazují na silnou odolnost finančního sektoru i přes náročné makroekonomické prostředí.
- Výsledky tří hlavních amerických bank za třetí čtvrtletí 2025 ukazují na silnou odolnost finančního sektoru i přes náročné makroekonomické prostředí.
- Banky vykázaly vysokou rentabilitu kapitálu, kvalitní úvěrové portfolio a lepší než očekávané výsledky v oblasti obchodování a investičního bankovnictví.
Dnes jsme obdrželi nejnovější čtvrtletní výsledky největších amerických bank: Bank of America, Wells Fargo a Morgan Stanley. Tyto zprávy přinášejí nové poznatky o kondici amerického bankovního sektoru a ukazují, jak tyto instituce zvládají makroekonomické výzvy a proměnlivé tržní prostředí.
V následujícím článku analyzujeme podrobné výsledky každé banky, přičemž zdůrazníme klíčové finanční ukazatele a výhledy do budoucna.
Bank of America – Klíčové body z výsledků za 3. čtvrtletí 2025
Tržby a čisté úrokové výnosy překonaly očekávání
Banka vykázala celkové tržby ve výši 28,09 miliardy USD, což bylo jasně nad očekáváním trhu (27,51 miliardy USD). Čisté úrokové výnosy dosáhly 15,23 miliardy USD, rovněž nad tržním konsenzem. To ukazuje, že Bank of America efektivně řídí svá aktiva a pasiva v prostředí rostoucích sazeb, což podporuje vyšší čistou úrokovou marži.
Obchodování jako klíčový motor růstu tržeb
Obchodní segment vygeneroval tržby 5,35 miliardy USD, oproti očekávaným 5,01 miliardy USD. Akciové obchodování bylo obzvláště silné s výsledkem 2,27 miliardy USD (vs. 2,08 miliardy USD očekávaných). Vyšší volatilita a objem transakcí přispěly k lepším výsledkům a ukazují schopnost banky využívat tržní příležitosti.
Zlepšení kvality úvěrového portfolia
Rezervy na úvěrové ztráty klesly na 1,3 miliardy USD, což odráží lepší řízení rizik a vyšší kvalitu aktiv. Nižší rezervy naznačují, že banka má menší obavy z nesplácení úvěrů, což posiluje její finanční stabilitu.
Vyšší efektivita kapitálu
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) dosáhla 11,5 % a rentabilita hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) 15,4 %, obě hodnoty překonaly očekávání analytiků. To znamená, že banka efektivně využívá kapitál k vytváření atraktivních výnosů pro akcionáře, navzdory makroekonomickým výzvám.
Stabilní bilance a silný růst úvěrů
Objem úvěrů vzrostl na 1,17 bilionu USD, čímž překonal odhady a ukazuje rostoucí poptávku po financování. Vklady zůstaly stabilní na úrovni 2 bilionů USD, což potvrzuje silnou důvěru klientů a stabilní financování.
Wells Fargo – Klíčové body z výsledků za 3. čtvrtletí 2025
Stabilní tržby, čisté úrokové výnosy mírně pod očekáváním
Wells Fargo udržela tržby blízko tržních odhadů, přestože čisté úrokové výnosy dosáhly pouze 11,95 miliardy USD oproti očekávaným 12,01 miliardy USD. To odráží umírněný růst úvěrového portfolia a ekonomické protivětry, které zpomalují expanzi.
Výrazné zlepšení kvality aktiv
Rezervy na úvěrové ztráty prudce klesly na 681 milionů USD, hluboko pod očekáváním 1,17 miliardy USD. To je jasným signálem efektivního řízení úvěrového rizika a zlepšující se kvality portfolia.
Silný růst tržeb z investičního bankovnictví
Segment korporátního a investičního bankovnictví vykázal tržby 4,88 miliardy USD, oproti očekávaným 4,20 miliardy USD. Výsledky byly podpořeny vyšší aktivitou v oblasti fúzí a akvizic a větším objemem transakcí, což přineslo významné poradenské a transakční poplatky.
Rostoucí provozní náklady ovlivňují efektivitu
Provozní náklady vzrostly na 13,85 miliardy USD, nad očekáváním (13,42 miliardy USD), což zvýšilo ukazatel efektivity (poměr nákladů k tržbám) na 65 %. Banka bude muset klást větší důraz na kontrolu nákladů, aby udržela zdravé marže.
Návratnost kapitálu překonala očekávání
ROE dosáhlo 12,8 % (vs. 12 % očekávaných) a ROTCE bylo 15,2 % (vs. 14,4 %), což ukazuje, že i přes rostoucí náklady banka zlepšila efektivitu a nabídla investorům vyšší výnosy.
Morgan Stanley – Klíčové body z výsledků za 3. čtvrtletí 2025
Celkové tržby a segment správy majetku překonaly očekávání
Morgan Stanley vykázala celkové tržby ve výši 18,22 miliardy USD, což výrazně překonalo odhady (16,64 miliardy USD). Segment správy majetku vygeneroval 8,23 miliardy USD, nad očekáváním 7,78 miliardy USD. To potvrzuje silnou pozici banky v obsluze movitých klientů a rostoucí poptávku po službách správy majetku.
Rekordní výnosy z akciového obchodování
Výnosy z obchodování s akciemi dosáhly 4,12 miliardy USD, tedy téměř o 21 % více, než se očekávalo. Vyšší tržní volatilita a objem obchodů umožnily bance dosáhnout vynikajících výsledků v tomto segmentu.
Růst výnosů z investičního bankovnictví a poradenství
Tržby z investičního bankovnictví vzrostly na 2,11 miliardy USD, zatímco poradenské poplatky dosáhly 684 milionů USD. Růst počtu fúzí a akvizic a emisí cenných papírů potvrzuje oživení firemní aktivity, které pozitivně ovlivnilo výsledky banky.
Žádná potřeba navyšovat rezervy na úvěrové ztráty
Morgan Stanley nezvýšila rezervy na úvěrové ztráty, což signalizuje stabilitu portfolia a nízkou úvěrovou rizikovost – důležitý faktor v aktuálním ekonomickém prostředí.
Vysoká ziskovost a lepší kontrola nákladů
ROE dosáhlo působivých 18 %, což výrazně překonalo očekávání (13,4 %). To odráží efektivní využití kapitálu vedoucí k vyšším výnosům pro akcionáře.
Shrnutí výsledků za 3. čtvrtletí 2025:
Třetí kvartál 2025 přinesl silné výsledky největších amerických bank.
Morgan Stanley vynikla díky silným tržbám ze správy majetku a rekordnímu výkonu v akciovém obchodování, což potvrzuje její efektivní strategii a silnou tržní pozici.
Bank of America ukázala schopné řízení aktiv a pasiv v prostředí rostoucích sazeb, což podpořilo růst tržeb a čistých úrokových výnosů.
Wells Fargo potvrdila finanční stabilitu a výrazně zlepšila kvalitu úvěrového portfolia, čímž snížila úvěrové riziko.
Ačkoli výnosy těchto bank nejsou tak spektakulární jako u největších technologických společností, stále jasně překonávají klíčové tržní benchmarky. Ve srovnání s indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vykazují největší americké banky stabilní růst, což potvrzuje jejich schopnost generovat hodnotu i v náročných tržních podmínkách. To z nich činí atraktivní volbu pro investory, kteří hledají kombinaci stability a růstového potenciálu.
