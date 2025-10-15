US Open: Americké indexy rostou díky očekávání konce snižování bilance Fedu

- Futures na Wall Street včera výrazně omezily své ztráty a dnes dále posilují po komentářích šéfa Fedu Powella, který naznačil blížící se konec programu snižování bilance.
- Pozitivní výsledky hospodaření velkých amerických bank navíc dále podporují sentiment.
- Donald Trump hrozí novými negativními kroky namířenými proti Číně.
Americké indexy pokračují v oživení, které včera odstartovala slova Jeromea Powella, jež naznačila nejen připravenost na snižování úrokových sazeb, ale i ukončení procesu snižování bilance (QT). Federální rezervní systém USA od roku 2022 zmenšuje svou rozsáhlou bilanci aktiv tím, že nechává dluhopisy doběhnout bez reinvestice. Od roku 2022 se takto snížilo přes čtvrtinu celkového objemu, i když bilance zůstává zvýšená ve srovnání s rekordními nákupy z počátku roku 2020.
Pokud by se Fed rozhodl zastavit redukci bilance, znamenalo by to, že dozrávající dluhopisy by musely být znovu reinvestovány. Tento posun v politice by mohl vést k obecnému poklesu tržních úrokových sazeb. V současnosti však výnosy zůstávají na zvýšených úrovních, a to i přes snižování krátkodobých sazeb.
Za pozornost stojí, že Donald Trump opět stupňuje napětí s Čínou, když naznačil možné pozastavení nákupů jedlých olejů z této země. Čína na oplátku údajně zvažuje zastavení nákupů sóji z USA, což vyvolává neklid mezi farmáři. Přesto na trhu v tuto chvíli převažují pozitivní signály ohledně obchodních jednání nad těmi negativními.
ASML zveřejnila solidní finanční výsledky, přičemž vykázala vysoký objem objednávek na zařízení pro výrobu čipů, což dokládá trvalou dynamiku trendu umělé inteligence. Investoři zůstávají optimističtí před zířejším zveřejněním výsledků tchajwanské společnosti TSMC, největšího výrobce polovodičů na světě a klíčového dodavatele společností jako Nvidia.
Všechny hlavní segmenty indexu S&P 500 rostou
Dnes zaznamenáváme zisky napříč většinou sektorů indexu S&P 500. Nejlépe si vede sektor utilit, zatímco největší sektor – technologie – přidává 1 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Index US500 dnes posiluje o 0,8 %, což úzce odpovídá vývoji na spotovém trhu. Menší společnosti překonávají výkonnost trhu, když index Russell 2000 v úvodu obchodování roste o 1,3 %. Dnešní růst kompenzuje více než dvě třetiny ztrát z posledních dvou seancí minulého týdne, a efektivně tak ruší předchozí medvědí signál.
Důležité je, že index neprorazil hlavní korekční úroveň v rámci rostoucího trendu z května a července, což může naznačovat návrat k hlavní růstové trajektorii. Navíc se index US500 udržel nad hladinou 50% Fibonacciho retracementu kratší vlny růstu, která začala počátkem září.
Zdroj: xStation5
Firemní aktuality:
- Apple (AAPL.US) plánuje zvýšit investice ve Vietnamu, aby snížil provozní závislost na Číně. Současně Bloomberg uvádí, že firma plánuje spolupráci s čínskou společností BYD na testování, výrobě a balení nového produktu – údajně domácího ovládacího centra. Akcie Apple rostou na úvodu o cca 0,8 %, ale od začátku roku zůstávají mírně v mínusu.
- Stellantis (STLA.US) oznámil, že v příštích čtyřech letech investuje 13 miliard USD v USA s cílem upravit svůj dodavatelský řetězec a zmírnit dopady celních tarifů. Akcie přidávají téměř 0,7 % na otevření. Mezi značky Stellantisu patří například Fiat, Chrysler, Jeep a Peugeot.
- Papa John’s (PZZA.US) vyskočil až o 10 % na otevření obchodování po zprávě agentury Reuters, podle níž by Apollo Global – správcovská investiční firma – mohla navrhnout odkup společnosti za 64 USD na akcii s cílem jejího stažení z burzy.
- Bank of America (BAC.US) přidává 4 % v úvodu seance po zveřejnění lepšího než očekávaného výsledku za třetí čtvrtletí, poháněného vyšší aktivitou v investičním bankovnictví a fúzích a akvizicích. Zisk na akcii činil 1,06 USD, což překonalo konsenzus trhu o 0,11 USD. Tržby dosáhly 28,09 miliardy USD, tedy zhruba o půl miliardy více, než se očekávalo.
- Morgan Stanley (MS.US) rovněž zveřejnila silné výsledky za 3Q, těžící z vysokého objemu transakcí a robustního výkonu investičního bankovnictví. Firma oznámila rekordní 44% nárůst výnosů z investičního bankovnictví, zatímco aktiva pod správou (AUM) dosáhla 8,9 miliardy USD, blízko cíli 10 miliard USD. Akcie rostou o 6,75 % v úvodu seance.
