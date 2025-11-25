Barrick ukončuje spor s Mali: Zaplatí 430 milionů dolarů a znovu rozjede těžbu zlata

-
Barrick zaplatí Mali 430 mil. USD na urovnání sporu, který trval dva roky.
-
Firma znovu získá kontrolu nad komplexem Loulo-Gounkoto a obnoví těžbu zlata.
-
Mali získá pravidelné dividendy a příjmy dle nového těžebního zákona z roku 2023.
-
Akcie Barrick posílily o 8,5 % na 13leté maximum díky očekávání silných výnosů.
-
Kanadská těžební společnost Barrick Mining Corp. dosáhla dohody s vládou Mali, v rámci které uhradí celkem 430 milionů USD, aby ukončila dvouletý spor, který vedl k zastavení těžby ve strategickém zlatém komplexu Loulo-Gounkoto. Podle zdrojů obeznámených s jednáním firma zaplatí 144 miliard západoafrických franků (CFA) do šesti dnů od podpisu smlouvy, dalších 50 miliard bude odečteno formou kompenzací DPH a stejná částka již byla zaplacena loni.
Součástí dohody je, že Barrick získá zpět plnou kontrolu nad provozem a stáhne své arbitrážní žaloby. Mali na oplátku zruší obvinění vůči firmě a podnikne právní kroky k propuštění čtyř zadržených zaměstnanců. Zároveň dojde k obnovení těžebního povolení pro důl Loulo o dalších 10 let a firma přijme podmínky nového těžebního zákona z roku 2023, který navyšuje podíl státu a daňové zatížení.
Podle odhadů analytiků BMO Capital Markets by obnovený provoz mohl již v příštím roce přinést až 670 000 uncí zlata a generovat zhruba 1,5 miliardy USD provozního cash flow. Akcie Barrick reagovaly na oznámení skokovým růstem o 8,5 % na nejvyšší hodnoty za posledních 13 let.
Spor začal, když Barrick odmítl přijmout nový těžební zákon. V reakci na to Mali požadovalo zpětné daně, zabavilo provozy firmy, zatklo její zaměstnance a vydalo zatykač na bývalého CEO Marka Bristowa.
Ministr financí Mali Alousséni Sanou uvedl, že stát očekává ročně přibližně 90 miliard CFA na dividendách, kromě dalších příjmů z podílů a licenčních poplatků.
Graf B.US (D1)
Akcie společnosti Barrick Gold předvedly v posledních měsících mimořádně silný růst, když aktuálně dosahují ceny 39,57 USD. Cena se výrazně odrazila od klouzavých průměrů – EMA 50 (33,26 USD) a SMA 100 (28,88 USD) – které potvrdily silný růstový trend. RSI se nachází těsně pod překoupenou zónou, což ukazuje na silný nákupní zájem, ale zároveň varuje před možným krátkodobým vyčerpáním. Z technického pohledu je trend nadále silně býčí, ale vzhledem k prudkému růstu a hodnotám RSI je možná krátkodobá korekce nebo konsolidace. Klíčovou podporu nyní tvoří úroveň kolem 33 USD, kde se nachází EMA 50.
Zdroj: xStation5
