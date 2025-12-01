Barrick zvažuje IPO severoamerických zlatých aktiv kvůli tlaku na náklady

-
Barrick Mining plánuje IPO části severoamerických zlatých aktiv, včetně podílů v Nevada Gold Mines a Pueblo Viejo.
-
Cílem je získat kapitál a zvýšit hodnotu aktiv bez ztráty kontroly.
-
IPO reaguje na provozní výzvy a rostoucí náklady, které zatěžují hospodaření firmy.
-
Časování může být příznivé díky růstovému zájmu investorů o zlato v nejistém ekonomickém prostředí.
-
Kanadská těžařská společnost Barrick Mining Corp. oznámila, že zvažuje vstup části svých severoamerických zlatých aktiv na burzu prostřednictvím IPO, aby reagovala na provozní problémy a rostoucí náklady.
Rozhodnutí jednomyslně schválila správní rada společnosti. Potenciální veřejně obchodovaná jednotka by byla postavena na klíčových podílech Barricku ve společném podniku Nevada Gold Mines (spolu s Newmont Corp.), dále na projektu Pueblo Viejo v Dominikánské republice a také na plně vlastněném objevu Fourmile v Nevadě.
Společnost upřesnila, že by v rámci IPO šlo o menšinový podíl, přičemž Barrick by si nadále ponechal rozhodující kontrolu. Vydání části akcií má pomoci odblokovat hodnotu těchto aktiv, která tvoří jádro severoamerického portfolia firmy.
Tento krok přichází v době, kdy se Barrick potýká s tlakem na ziskovost, zejména kvůli překračování rozpočtů a logistickým problémům na některých provozech. IPO by společnosti umožnilo získat kapitál bez nutnosti zvyšovat zadlužení a zároveň by zvýšilo transparentnost a ocenění některých z jejích nejhodnotnějších aktiv.
Zájem investorů o zlato v posledních měsících roste v návaznosti na nejistotu v globální ekonomice, geopolitické napětí a očekávání kolem úrokových sazeb, což by mohlo IPO dobře načasovat a přilákat značnou poptávku.
Graf B.US (D1)
Akcie společnosti Barrick Gold Corp. dosáhly nové lokální úrovně na 41,81 USD, což představuje výrazný růstový trend, který trvá již několik měsíců. Z technického pohledu je trend jasně býčí – akcie se nachází výrazně nad klouzavými průměry, a to jak nad EMA 50 (34,09 USD), tak nad SMA 100 (32,46 USD). Tyto hodnoty nyní slouží jako hlavní úrovně podpory v případě korekce. RSI se blíží hodnotě 70 (konkrétně 69,7), což značí blízkost překoupeného pásma, a může naznačovat možné krátkodobé zpomalení růstu.
Zdroj: xStation5
