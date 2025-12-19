BBVA zahajuje rekordní zpětný odkup akcií

-
BBVA spouští největší zpětný odkup akcií ve své historii v hodnotě 3,96 miliardy eur.
-
Odkup je součástí plánu na výplatu 36 miliard eur akcionářům během čtyř let.
-
Kapitálový ukazatel CET1 zůstane i po odkupu výrazně nad cílem banky.
-
Cílem BBVA je dosáhnout do roku 2028 kumulovaného zisku 48 miliard eur.
-
Španělská banka BBVA oznámila největší zpětný odkup akcií ve své historii v objemu 3,96 miliardy eur (4,64 miliardy USD). Program začne už v pondělí, kdy bude spuštěna první tranše ve výši 1,5 miliardy eur. Tento krok přichází krátce poté, co ztroskotal plán BBVA na převzetí menší konkurence, banky Sabadell.
Zpětný odkup je součástí širší čtyřleté strategie, v rámci níž chce BBVA svým akcionářům rozdělit až 36 miliard eur, a to buď formou dividend, nebo právě odkupem akcií. Ještě v červenci banka uvedla, že má 13 miliard eur k dispozici pro krátkodobé výplaty investorům. Tento nový odkup navazuje na již dokončený program v hodnotě 993 milionů eur a také na výplatu mezidividendy ve výši 1,84 miliardy eur v listopadu.
Finanční ředitelka BBVA Luisa Gómez Bravo uvedla, že odkupní program sníží klíčový kapitálový ukazatel CET1 o přibližně 100 bazických bodů (1 procentní bod) ke konci prosince. I přesto zůstane ukazatel výrazně nad cílovým rozmezím 11,5–12 %. K 30. září činil plně zatížený CET1 13,42 %, oproti 13,34 % ke konci června. Banka navíc očekává další pozitivní regulační dopad v rozmezí 40 až 50 bazických bodů ve čtvrtém čtvrtletí.
Dlouhodobým cílem BBVA je v rámci současné strategie dosáhnout za čtyři roky kumulovaného čistého zisku ve výši 48 miliard eur. Tento rekordní zpětný odkup je tedy jasným signálem důvěry ve finanční stabilitu banky a pokračující orientaci na maximalizaci hodnoty pro akcionáře.
Graf BBVA.ES (D1)
Akcie španělské banky BBVA se aktuálně obchodují na úrovni 19,55 EUR, což znamená, že cena dosáhla nového lokálního maxima. Technicky se akcie nachází v jasném býčím trendu, neboť se obchodují nad klouzavými průměry EMA 50 (18,13 EUR) a SMA 100 (17,01 EUR), které mají zároveň rostoucí sklon. RSI se pohybuje blízko překoupené zóny, což značí zvýšený nákupní zájem, ale ještě ne extrémní hodnoty.
Zdroj: xStation5
