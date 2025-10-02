Berkshire Hathaway koupí chemickou divizi Occidental za 9,7 miliardy USD

Společnost Berkshire Hathaway se dohodla na koupi chemické divize OxyChem od Occidental Petroleum za 9,7 miliardy USD v hotovosti. Occidental plánuje použít 6,5 miliardy USD z této částky na snížení svého dluhu a dostat se pod cílovou hranici 15 miliard USD.
Uzavření transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2025, přičemž zůstává podmíněno schválením regulátory. Occidental zároveň ponechá ve své gesci ekologické závazky spojené s provozem OxyChem.
Strategické motivace obou stran
Occidental se potýká s vysokým zadlužením po akvizicích jako Anadarko a CrownRock. Prodejem aktiv se snaží konsolidovat finance a zaměřit se na hlavní byznys. Cílem je obnovit finanční flexibilitu a vytvořit prostor pro výnosy akcionářům.
Pro Berkshire Hathaway jde o posílení portfolia v oblasti základní chemie. OxyChem je významným producentem chemikálií používaných například pro úpravu vody či výrobu vinylu. Berkshire již vlastní výrazný podíl v Occidental Petroleum, což svědčí o dlouhodobých vztazích mezi firmami.
Transakce navíc přichází v době plánovaného nástupnictví v Berkshire – mnozí ji vnímají jako jednu z posledních velkých Buffettových akvizic před předáním vedení Gregu Abelovi.
Výzvy spojené s obchodem
-
Výnosnost chemického průmyslu je závislá na volatilních cenách surovin a poptávce.
-
Occidental musí efektivně použít příjmy z prodeje na snižování zadlužení a stabilizaci cash flow.
-
Integrace a řízení přechodu vlastnictví OxyChem bude vyžadovat organizační a personální stabilitu.
