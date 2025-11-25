Best Buy zvyšuje výhled tržeb díky silné poptávce během svátků

-
Best Buy zvýšil výhled tržeb i zisku díky silné vánoční poptávce.
-
Srovnatelné tržby za Q3 vzrostly o 2,7 %, nad očekávání.
-
Tahouny růstu byly počítače, tablety a herní zařízení.
-
Firma rozšiřuje online prodej a čelí tarifům skrze dodavatelskou optimalizaci.
-
Americký prodejce elektroniky Best Buy zvýšil svůj celoroční výhled tržeb a zisků poté, co zaznamenal silnou poptávku během sváteční sezóny. Spotřebitelé podle firmy ve velkém využívají slev k nákupu notebooků, chytrých telefonů a domácí elektroniky. Akcie společnosti v předobchodní fázi vzrostly o 3 %, a to i díky lepším než očekávaným výsledkům za třetí čtvrtletí.
Segment výpočetní techniky a tabletů, který tvoří přibližně třetinu tržeb, vykázal výrazný růst, jelikož zákazníci začínají nahrazovat zařízení pořízená během pandemie. K výsledkům přispěla také zvýšená poptávka po hrách, zejména díky letošnímu uvedení konzole Nintendo Switch 2.
Best Buy navíc rozšiřuje svůj online dosah. V srpnu spustil v USA novou tržištní platformu, která rozšířila nabídku produktů a posílila konkurenceschopnost vůči velkým e-commerce hráčům. Domácí online prodeje vzrostly o 3,5 %, zatímco mezinárodní tržby v prodejnách se zvýšily o 6,3 %. Společnost se rovněž snaží tlumit dopady celních tarifů prostřednictvím výrobní flexibility, vyjednávání nákladů a diverzifikace dodavatelského řetězce.
Na rozdíl od smíšeného vývoje v maloobchodu, který vykázali konkurenti jako Walmart, Target či Home Depot, Best Buy přistoupil ke zvýšení celoročního výhledu. Očekává růst srovnatelných tržeb o 0,5–1,2 % (oproti původnímu rozpětí -1 % až +1 %) a upravený zisk na akcii v rozmezí 6,25–6,35 USD (oproti původnímu odhadu 6,15–6,30 USD).
Za čtvrtletí končící 1. listopadu vzrostly srovnatelné tržby o 2,7 %, čímž překonaly očekávání trhu, které činilo 1,62 %.
Graf BBY.US (D1)
Zdroj: xStation5
