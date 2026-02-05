🚨Bitcoin klesá o 4 % na 69 tis. USD📉 Výprodej zasahuje také Ethereum a Ripple

Cena Bitcoinu dnes klesla pod hranici 70 000 USD a aktuálně testuje oblast 69 500 USD, což představuje pokles o téměř 4 %. Současně se Ethereum blíží k testu úrovně 2 000 USD, zatímco populární altcoin Ripple ztrácí 10 %, čímž prohlubuje výprodej. Bitcoin se obchoduje na nejnižší úrovni od začátku listopadu 2024, tedy před vítězstvím Donalda Trumpa ve volbách. Krypto-přívětivý postoj nové americké administrativy nedokázal zastavit vlnu paniky a trh nyní pravděpodobně vstoupil do fáze „hledání dna.“
Bitcoin (W1)
Bitcoin se aktuálně obchoduje přibližně 5 % pod 200týdenním klouzavým průměrem EMA (EMA200), vyznačeným červenou linií, což obecně naznačuje střední fázi medvědího trhu. Pokud by se opakoval scénář z roku 2022, mohl by Bitcoin čelit ještě jednomu sestupnému impulsu, pravděpodobně směrem k 50 000 USD. Pokles z vrcholu již přesáhl 40 %.
Zdroj: xStation5
V aktuální fázi medvědího trhu se zdá být rozumné použít předchozí cyklus jako částečný referenční bod. Nelze vyloučit, že cena letos otestuje tzv. on-chain price delta, což je kombinovaný „makro“ indikátor Bitcoinu, založený na dlouhodobých podpůrných zónách a průměrné realizované nákupní ceně, která se aktuálně pohybuje kolem 45 000 USD.
V předchozích dvou medvědích trzích tento delta level fungoval jako makro podpora.
Zdroj: BGeometrics
Týdenní RSI pro Ethereum činí 33, zatímco u Bitcoinu je to 29. Navzdory poklesu o 65 % z maxim může mít ETH potíže znovu nabrat sílu, dokud se neobjeví silná fundamentální poptávka po BTC. V předchozích medvědích trzích Ethereum obvykle klesalo mnohem prudčeji než samotný BTC.
Nejnovější on-chain zprávy rovněž poukazují na prodeje ETH v hodnotě milionů USD z peněženek spojených se zakladatelem projektu, Vitalikem Buterinem.
Zdroj: xStation5
