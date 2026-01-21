Bitcoin: Může být Davos zlomovým bodem pro legislativu kryptoměn? 💰

- Bitcoin zůstává v konsolidaci po více než 30% korekci ve 4Q, přičemž negativní sentiment na trzích a korelace s akciemi omezují růstový potenciál.
- Pozornost se nyní soustředí na Davos, kde se intenzivně debatuje o regulaci kryptoměn v USA, zejména o zákonu CLARITY.
- Stažení podpory ze strany Coinbase oddálilo přijetí legislativy, ale jednání pokračují a revidovaná verze návrhu zákona se stále očekává.
- Bitcoin zůstává v konsolidaci po více než 30% korekci ve 4Q, přičemž negativní sentiment na trzích a korelace s akciemi omezují růstový potenciál.
- Pozornost se nyní soustředí na Davos, kde se intenzivně debatuje o regulaci kryptoměn v USA, zejména o zákonu CLARITY.
- Stažení podpory ze strany Coinbase oddálilo přijetí legislativy, ale jednání pokračují a revidovaná verze návrhu zákona se stále očekává.
Bitcoin v poslední době prochází obtížným obdobím. Po více než 30% korekci ve 4Q 2025 zůstává největší světová kryptoměna v konsolidaci. V posledních týdnech se Bitcoin pokoušel prorazit směrem vzhůru z tohoto pásma, avšak rostoucí mezinárodní napětí vedlo ke snížení rizikové chuti investorů, což Bitcoin poslalo zpět pod hranici 90 000 USD.
Bitcoin zůstává silněji korelován s indexem US500 než se zlatem. Pokles ochoty investorů podstupovat riziko negativně ovlivňuje poptávku po kryptoměnách obecně.
Pozornost trhu se nyní přesunula do Davosu, kde se regulace kryptoměn — zejména americký zákon CLARITY — stala jedním z hlavních témat diskusí mezi politiky, bankami a lídry z kryptoměnového sektoru.
Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong využil příležitosti k otevřené kritice aktuální verze zákona CLARITY (Crypto Market Structure Act) a uvedl, že příliš nahrává tradičnímu finančnímu sektoru a ohrožuje inovace. Coinbase stáhla svou podporu návrhu, protože zákon rozšiřuje pravomoci SEC, omezuje DeFi, zpomaluje tokenizaci a fakticky zakazuje úročení stablecoinů. Armstrongův postoj — „žádný zákon je lepší než špatný zákon“ — překvapil zákonodárce i část odvětví, způsobil zpoždění práce výboru pro bankovnictví Senátu a vyvolal negativní reakci některých politiků.
Zároveň však Armstrong zdůraznil, že diskuse zůstávají konstruktivní, do procesu je zapojen i Bílý dům a očekává se, že revidovaná verze zákona — s jasnějším rozdělením pravomocí mezi SEC a CFTC — bude představena. Davos navíc poukázal na rostoucí institucionální přijetí kryptoměn, když velké banky a burzy otevřeně diskutovaly o tokenizaci aktiv a nepřetržitých trzích na bázi blockchainu, což zvýrazňuje naléhavost potřeby jasné regulace.
Odhadovaný další vývoj zákona CLARITY:
-
Senátní bankovní výbor má zákon znovu projednat po legislativní pauze, přičemž se zaměří na rozsah pravomocí SEC, úpravy výnosů u stablecoinů a regulaci DeFi.
-
Pokračující mezistranické vyjednávání, přičemž tlak kryptoměnového sektoru na dosažení kompromisu roste, než dojde ke ztrátě legislativního momenta.
-
Možné opětovné předložení upravené verze návrhu zákona koncem tohoto nebo začátkem příštího měsíce, s jasnějším vymezením pravomocí mezi SEC a CFTC.
Bitcoin dnes roste o 1,20 % na 89 300 USD po včerejší téměř 5% korekci k 88 000 USD.
Zdroj: xStation 5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Šílenství na trhu drahých kovů 🚨STŘÍBRO prorazilo 101 USD a roste o 5 %❗
Kakao se propadlo o 7 % 📉
Přehled trhu: PMI formuje evropské trhy 🚨
Stříbro v lednu vzrostlo o 40 % a míří k 100 USD za unci 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.