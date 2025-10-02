Bitcoin posiluje o 1,25 % a prolomil hranici 120 000 USD 🚀

Bitcoin dnes roste o 1,25 % a obchoduje se za 120 200 USD. Ethereum má ještě silnější seanci a přidává 2,20 % na 4 447 USD, zatímco kapitalizace ostatních altcoinů vzrostla o 1,70 % na 1,13 bilionu USD.
Poptávku na kryptoměnovém trhu podporuje několik faktorů. Zaprvé, právě jsme vstoupili do historicky nejsilnějšího čtvrtletí roku pro digitální aktiva. Z následujících tří měsíců bývá nejziskovější listopad, což naznačuje, že aktuální růst není pouze sezónní – obzvlášť když trend začal už několik dní před začátkem října. Zadruhé, akciové trhy a zlato zažily v létě velmi silnou rally, zatímco kryptoměny zůstávaly utlumené; aktuální pohyb tak může být doháněním předchozího zaostávání. Zatřetí – a pravděpodobně nejdůležitější katalyzátor – americká vláda včera vstoupila do rozpočtového provizoria (shutdownu). Bitcoin začal posilovat už ve chvíli, kdy se pravděpodobnost tohoto scénáře zvyšovala, a prudce vzrostl po jeho potvrzení. Nejistota investorů ohledně amerických trhů zřejmě směřuje kapitál do alternativního kryptoprostoru.
Všechny tři faktory pravděpodobně přispívají k růstu v různé míře. Navíc trhu pomáhá i změna postoje Fedu směrem k uvolňování měnové politiky – v říjnu a listopadu se očekávají další snížení sazeb. Bitcoin nyní čelí důležité rezistenci kolem úrovně 120 500 USD, která úspěšně zastavila růst v červenci a srpnu. Vzhledem k rychlému růstu v posledních dnech nelze vyloučit realizaci zisků ze strany investorů.
