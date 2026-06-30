Bitcoin v medvědím trhu 🚩 Čtvrtletní přehled kryptoměn

Bitcoin měl katastrofální začátek roku a stejně slabé druhé čtvrtletí, během kterého rally směrem k 81 000 USD zcela vyprchala. Kryptoměna se tak propadla na nejnižší úrovně roku 2026, zatímco spotová poptávka zůstává utlumená, vybírání zisků dál dominuje a pozicování na derivátovém trhu ukazuje na přetrvávající opatrnost investorů.
Klíčový vývoj
- V červnu Bitcoin poprvé od roku 2024 klesl pod 60 000 USD. Hlavní brzdou byly přetrvávající odlivy z amerických spotových Bitcoin ETF, které během posledních týdnů první poloviny roku dosáhly odhadem 4,5–6 mld. USD.
- Slabost začala už brzy. V lednu zaznamenaly Bitcoin a Ethereum ETF téměř 1 mld. USD odlivů během jediného dne, což nastavilo negativní tón pro celý rok. Navzdory silnému odrazu v březnu, kdy ETF přilákala 1,32 mld. USD přítoků, zakončila spotová Bitcoin ETF první čtvrtletí stále s čistými odlivy kolem 500 mil. USD.
- Prodejní tlak znovu zesílil v květnu a červnu. Šestidenní série odlivů z ETF v objemu více než 1,5 mld. USD snížila čisté přítoky za rok 2026 pouze na zhruba 536 mil. USD. Trh ETF se zároveň stále více koncentroval kolem společností BlackRock a Fidelity, které dříve přitahovaly většinu přítoků, ale v posledních týdnech se změnily v čisté prodejce.
- V červnu společnost Strategy poprvé od roku 2022 prodala malou část svých bitcoinových držeb, což zatížilo sentiment kolem největšího firemního držitele Bitcoinu na světě.
- Pokles cen Bitcoinu zasáhl také těžební sektor. U některých těžařů výrobní náklady překročily tržní cenu Bitcoinu, zatímco hashrate sítě na začátku roku 2026 klesl přibližně o 5,8 %. To ukazuje na rostoucí tlak v celém těžebním odvětví.
- Narativ Bitcoinu jako zajištění proti slabosti amerického dolaru ztratil momentum. Trhy totiž začaly oceňovat jestřábější Fed, vyšší úrokové sazby a rotaci kapitálu z kryptoměn směrem k akciím spojeným s AI a polovodiči, stejně jako k vysoce očekávanému IPO společnosti SpaceX.
- Na regulatorní frontě investoři stále čekají na průlom. Pokrok kolem Clarity Act ve Spojených státech zůstává pomalý, což omezuje institucionální apetit navzdory pokračujícímu rozšiřování kryptoměnových služeb ze strany velkých finančních firem.
Graf Bitcoinu (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
- Ethereum v první polovině roku 2026 výrazně zaostávalo za Bitcoinem, protože investoři preferovali Bitcoin ETF, zatímco poptávka po ETH zůstávala podstatně slabší.
- Spotová Ethereum ETF dál přitahovala jen omezený institucionální zájem. Přítoky zůstávaly výrazně pod úrovněmi u bitcoinových produktů, a to i v obdobích zlepšujícího se tržního sentimentu.
- Staking Etherea dosáhl dalšího rekordního maxima. Více než třetina celkové nabídky ETH je uzamčena ve stakingu, což snižuje množství volně obíhajících mincí.
- Sítě Layer-2 dál získávaly na významu. Zpracovávaly rostoucí podíl transakcí na Ethereu a pomáhaly snižovat poplatky na hlavní síti.
- Aktivita v decentralizovaných financích (DeFi) zůstala odolná. Celková uzamčená hodnota (TVL) však zůstala pod maximy z předchozího cyklu, protože investoři zůstávali opatrní.
- Využívání stablecoinů na Ethereu dál rostlo. To posiluje pozici sítě jako hlavní vypořádací vrstvy pro tokenizované dolarové transakce.
- Vývojáři Etherea pokračovali v práci na upgradu Pectra, jednom z nejdůležitějších nadcházejících vylepšení protokolu. Jeho cílem je zlepšit škálovatelnost, efektivitu validátorů a uživatelskou zkušenost.
- Navzdory zlepšujícím se on-chain fundamentům zůstávalo ETH pod tlakem. Vyšší úrokové sazby v USA a silná výkonnost akcií spojených s AI dál odváděly kapitál z širšího kryptoměnového trhu.
Graf Ethereum (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
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