Bitcoin znovu pod 100 000 USD: listopadové výprodeje, ETF odlivy a makroekonomické tlaky

Bitcoin během listopadu potřetí klesl pod hranici 100 000 USD kvůli likvidacím a makro tlaku.
ETF fondy zaznamenaly odlivy, což ukazuje slábnoucí institucionální poptávku.
Rostoucí korelace s technologickými akciemi zvyšuje citlivost Bitcoinu na ekonomické výkyvy.
Klíčové bude sledovat, zda úroveň 100 000 USD vydrží jako podpora a zda se obnoví institucionální zájem.
Bitcoin během listopadu potřetí klesl pod hranici 100 000 USD. Investoři sledují tento vývoj s obavami, protože trh s kryptoměnami čelí zvýšeným makroekonomickým tlakům a odlivu institucionálního kapitálu.
Vývoj ceny a hlavní faktory poklesu
V průběhu listopadu 2025 se Bitcoin opakovaně propadl pod psychologicky důležitou úroveň 100 000 USD. Tento pokles doprovázely rozsáhlé likvidace v celkové hodnotě přes 500 milionů USD a rostoucí averze k riziku způsobená vývojem americké ekonomiky a technologií. Zejména ETF fondy zaměřené na spotový Bitcoin zaznamenaly výrazné odlivy, což signalizuje ochabující zájem institucionálních investorů. Technické indikátory potvrzují prolomení klíčové podpory a zvyšující se volatilitu. Zdroj: xStation5
Dopady na investory
Opakované prolomení úrovně 100 000 USD potvrzuje, že Bitcoin se chová stále více jako rizikové aktivum, nikoliv jako bezpečný přístav. Vzhledem k rostoucí korelaci s technologickým sektorem může jakýkoli negativní makro vývoj vést k dalšímu propadu.
Analytici nyní sledují další potenciální podpory – zejména oblast kolem 95 000 USD – a upozorňují na důležitost sledování dat o institucionálních tocích, ETF dynamice a širších makroekonomických trendech.
Výhled a klíčové faktory
K obnovení růstového trendu bude potřeba návrat kapitálu, zmírnění likvidačního tlaku a příznivější makro prostředí (např. uvolněnější měnová politika). Naopak pokračující odlivy, silný dolar nebo slabost technologického sektoru mohou cenu dále stlačovat.
Technická komunita sleduje, zda hranice 100 000 USD vydrží, nebo dojde k trvalejšímu prolomení, které by mohlo přinést hlubší korekci. Klíčové ukazatele nyní zahrnují on-chain metriky a data z ETF fondů.
