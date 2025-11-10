Kryptoměny posilují díky zlepšující se náladě na Wall Street 📈

Kryptoměny se v pondělí pokoušejí o oživení po prudkých poklesech, během nichž BTC oslabil přibližně o 20 % ze svého historického maxima, zatímco Ethereum kleslo z letní úrovně 4 900 USD na zhruba 3 000 USD. Dnes obě největší kryptoměny posilují spolu s americkými akciovými indexy, kde zlepšující se sentiment může signalizovat vyšší přílivy do ETF fondů.
Naděje na znovuotevření americké vlády rostou, protože republikáni pokračují v jednáních s demokraty. Klíčové je, že znovuotevření vlády by zvýšilo likviditu trhu, což – vedle zlepšeného ekonomického sentimentu – může být strukturálnějším motorem tohoto trendu.
Společnost CryptoQuant upozornila, že velikost spotových objednávek naznačuje návrat institucionálních investorů na trh s Ethereem, který by – pokud udrží podpůrnou zónu 3 000–3 400 USD – mohl vstoupit do fáze akumulace s nízkou volatilitou.
Mezitím starší bitcoinové peněženky nedávno převedly své rezervy na Binance v největším objemu od července, což signalizuje silný prodejní tlak této skupiny investorů.
Přílivy do bitcoinových ETF fondů klesly o přibližně 2,3 miliardy USD z jejich vrcholu, což představuje největší odliv od května 2025.
Od října začali dlouhodobí investoři (LTHs) znovu prodávat, tentokrát však poptávka zeslábla, což trhu brání absorbovat jejich nabídku za vyšší ceny. Například v lednu–březnu a listopadu–prosinci 2024 bylo zvýšené prodávání LTHs kompenzováno rostoucí poptávkou.
Trh je nyní jasně ve fázi korekce, což je patrné i z on-chain toků.
Analýza on-chain ukazatele Cost Basis Distribution od Glassnode ukazuje klíčové cenové úrovně, kde dochází k významnému budování nebo uzavírání pozic v bitcoinu. V současnosti vyčnívají dvě úrovně:
-
110 000 USD – zóna s vysokou koncentrací nabídky, kde mnoho účastníků trhu má tendenci BTC prodávat
-
102 000 USD – zde se začíná objevovat akumulace, i když zatím relativně slabá
Bude klíčové sledovat, zda zůstane silný prodejní tlak kolem 110 000 USD a zda se bude dále rozvíjet poptávka v pásmu 102 000–105 000 USD.
Zdroj: Glassnode
On-chain indikátory CryptoQuant stále ukazují na silnou akumulaci napříč širšími skupinami investorů, a to i přes intenzivní prodeje BTC z dlouhodobých adres a klesající ceny.
Zdroj: CryptoQuant
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Při pohledu na grafy dvou největších kryptoměn vidíme, že obě se aktuálně pokoušejí znovu prorazit nad 200denní klouzavý průměr EMA (červená linie), přičemž Ethereum vykazuje silnější odraz. Token se obchoduje přibližně kolem klíčového klouzavého průměru u 3 600 USD. RSI indikátor u obou kryptoměn postupně stoupá směrem k úrovni 50, což naznačuje výrazné zmírnění prodejního tlaku.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
ETF fondy aktuálně prodávají
V posledních dnech dochází k odlivům z krypto ETF fondů, ale dlouhodobý trend zůstává neporušený – zejména pokud dojde ke znovuotevření americké vlády a akcie obnoví růstový trend.
ETF fondy nadále představují klíčový ukazatel nákupního momenta na kryptotrhu, který je pečlivě sledován hedgeovými fondy a dealery.
Obnovená poptávka ze strany této skupiny by mohla být klíčovým signálem potenciální změny trendu.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Graf dne: US30 (12.11.2025)
Slabý japonský jen znepokojuje trhy. Přijde další vládní zásah?
DE40: DAX roste o téměř 1 % 📈 Akcie Bayernu po zprávě o výsledcích rostou
Ekonomický kalendář: Všechny oči se upírají na hlasování o zákonu o financování federální vlády (12.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.