BlackRock prodal 7% podíl ve španělské Naturgy za téměř 2 miliardy dolarů

BlackRock prodal 7,1% podíl v Naturgy za 1,7 mld. EUR, zůstává s 11,42 % čtvrtým největším akcionářem.
Cena akcie při úpisu byla 24,75 EUR, tedy o 5,4 % nižší než předchozí tržní cena.
Akcie Naturgy klesly o 5 % a staly se největším propadákem indexu Ibex-35.
Transakce zvýší volně obchodovaný podíl společnosti a může předznamenat odchod investora CVC.
Investiční gigant BlackRock prodal prostřednictvím zrychleného úpisu akcií (accelerated bookbuild) 7,1% podíl ve španělské plynárenské společnosti Naturgy za přibližně 1,7 miliardy eur (1,99 miliardy USD). Transakci organizovala banka JPMorgan a uskutečnila se za cenu 24,75 EUR za akcii, což představovalo diskont 5,4 % oproti předchozí zavírací ceně 26,16 EUR.
Po prodeji si BlackRock ponechává přibližně 11,42% podíl ve firmě, čímž se stal čtvrtým největším akcionářem Naturgy. Před ním jsou španělská holdingová společnost Criteria (24 %), private equity firma CVC (18,6 %) a australský fond IFM (15,2 %). BlackRock získal podíl v Naturgy prostřednictvím akvizice Global Infrastructure Partners (GIP) v roce 2024.
Akcie Naturgy reagovaly na zprávu propadem o 5 % na úroveň kolem 24,86 EUR a staly se nejhůře se vyvíjejícím titulem indexu Ibex-35 během čtvrtečního dopoledne.
Podle banky Sabadell transakce uzavírá prostor pro vstup nového významného akcionáře a zároveň připravuje půdu pro budoucí exit CVC. Prodej by měl také zvýšit volně obchodovaný podíl Naturgy směrem k cílové hranici 25 %, což zlepší likviditu akcie.
Naturgy se v posledních dvou letech daří. Společnost dosáhla rekordního ročního zisku kolem 2 miliard EUR, zejména díky vyššímu využití svých paroplynových elektráren. Ty od výpadku v síti 28. dubna pracují více hodin, čímž zvýšily bezpečnost dodávek energie a pomohly předejít plošným výpadkům.
Graf NTGY.ES (D1)
Akcie společnosti Naturgy zaznamenaly výrazný pokles a aktuálně se obchodují na úrovni 24,70 EUR, což reflektuje negativní reakci trhu na oznámený prodej 7% podílu ze strany BlackRocku. Cena se prudce propadla pod oba hlavní klouzavé průměry – EMA 50 (26,58 EUR) a SMA 100 (26,63 EUR), což potvrzuje negativní změnu trendu. RSI osciluje kolem 32,7, tedy blízko přeprodané zóny, což značí silný prodejní tlak, ale také možnost krátkodobého technického odrazu.
Z technického pohledu se trh může pokusit stabilizovat v oblasti mezi 24,50–24,80 EUR, což odpovídá krátkodobé zóně podpory. Pokud by však tento support nevydržel, dalším cílem může být psychologická hranice 24 EUR. Pro návrat do neutrálního pásma by cena musela opět prorazit nad 25,50 EUR a klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
