Blackstone investuje 819 milionů dolarů do prémiové kancelářské budovy v Paříži

Americký investiční gigant Blackstone potvrdil nákup reprezentativní kancelářské budovy v centru Paříže za přibližně 700 milionů eur (819 milionů dolarů). Tato transakce naznačuje, že zájem investorů o prémiové kancelářské nemovitosti v Evropě znovu roste, a to i přes pokles aktivity po pandemii.
Jedná se o více než stoletý Centre d'Affaires v pařížské čtvrti Trocadéro, který Blackstone kupuje od německého investora Union Investments. Ten objekt získal v roce 2003 za 284 milionů eur. O budovu projevilo zájem více uchazečů, včetně americké realitní společnosti Hines, což svědčí o jejím atraktivním postavení na trhu.
Pandemie covidu-19 způsobila výrazný pokles cen kancelářských nemovitostí po celém světě kvůli změnám v pracovních návycích. I když se situace díky návratu zaměstnanců do kanceláří postupně zlepšuje, velké kancelářské transakce zůstávají vzácné.
„Tato akvizice potvrzuje naši důvěru v evropský kancelářský trh a přesvědčení, že správná aktiva na špičkových adresách stále nabízejí atraktivní investiční příležitosti,“ uvedl James Seppala, vedoucí realitní divize Blackstone pro Evropu.
Budova o rozloze 41 000 m² zahrnuje nejen kanceláře, ale také 57 luxusních apartmánů, gastronomická zařízení a kavárny. Dokončení transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025.
Tento krok ze strany Blackstone ukazuje, že prémiové lokality ve velkých evropských městech si i nadále drží vysokou atraktivitu, a to navzdory širším výzvám, kterým čelí kancelářský sektor.
Akcie společnosti Blackstone se aktuálně obchodují na úrovni 169,39 USD a po krátkodobé korekci opět nalezly podporu v oblasti klouzavého průměru EMA 50 (164,56 USD), od kterého se cena odrazila směrem vzhůru. Tato reakce potvrzuje, že EMA 50 zatím funguje jako spolehlivý dynamický support. Cena se zároveň drží výrazně nad dlouhodobým průměrem SMA 100 (151,11 USD), což ukazuje na stále platný střednědobý růstový trend.
RSI osciluje na hodnotě 53,4, tedy v neutrálním pásmu, což dává trhu prostor k dalšímu růstu bez známek překoupenosti. MACD zatím nevysílá silný trendový signál – histogram je poblíž nuly, ale pozitivní hodnota hlavní linie naznačuje možné blížící se překřížení směrem vzhůru.
Technicky lze říci, že pokud cena udrží hladinu nad EMA 50, může opětovně otestovat rezistenci v okolí 172–174 USD, kde se nachází předchozí maxima. Naopak prolomení pod 164 USD by mohlo vést k hlubší korekci směrem k 155–151 USD.
