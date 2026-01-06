BMW hlásí pokles prodejů v USA na konci roku 2025 – zájem o elektromobily výrazně oslabil

-
Německá automobilka BMW oznámila, že její prodeje ve Spojených státech ve 4. čtvrtletí 2025 klesly o 3,4 % meziročně, což odráží celkový útlum poptávky po elektromobilech (EV). Ve zmíněném období dodala společnost 113 512 vozů, oproti 117 506 kusům o rok dříve.
Zvláště výrazný byl propad u bateriových elektromobilů, jejichž prodeje se meziročně propadly o 45,5 %. BMW uvedlo, že poptávka po EV během roku 2025 postupně slábla, přičemž největší pokles nastal právě ve čtvrtém čtvrtletí. Američtí zákazníci podle firmy stále častěji upřednostňovali plug-in hybridy.
Ani ty však nedokázaly celkový pokles zvrátit – prodeje plug-in hybridních modelů klesly v USA o 25,6 % oproti stejnému období roku 2024.
Graf BMW.DE (D1)
Akcie společnosti BMW se aktuálně obchodují na ceně 93,78 EUR, a i přes nedávné oznámení o poklesu prodejů v USA si udržují relativně silnou technickou pozici. Po prudkém růstu během listopadu a prosince 2025 cena konsoliduje poblíž lokálních maxim. Klouzavý průměr EMA 50 (oranžová) se nachází na 90,15 EUR, zatímco SMA 100 (modrá) je na 87,18 EUR. Obě křivky rostou a cena se nachází bezpečně nad nimi, což potvrzuje býčí trend. RSI dosahuje hodnoty 56,8, což naznačuje neutrální až mírně pozitivní momentum, bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
