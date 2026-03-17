Nedostatek pamětí až do roku 2030? Růstová rally tažená vysokou poptávkou po pamětech může trvat déle, než se čeká

Globální trh se semiconductorovými pamětmi vstupuje do nové, dlouhodobé fáze nedostatku, která může trvat až do roku 2030. Tento názor zastává předseda společnosti SK Hynix Chey Tae-won, který nedávno zdůraznil, že rostoucí poptávka po DRAM a HBM, tažená především sektorem umělé inteligence a hyperscalery, výrazně převyšuje výrobní kapacity největších dodavatelů. To naznačuje, že trh nečelí krátkodobým výkyvům poptávky, ale strukturálnímu nedostatku komponent klíčových pro nejpokročilejší datová centra a výpočetní infrastrukturu.
V praxi to znamená, že společnosti jako Micron Technology, Samsung Electronics a SK Hynix se nacházejí ve velmi silné pozici. Poptávka po pamětech je natolik vysoká, že jejich objednávkové knihy zůstávají plné a výhled na další čtvrtletí vypadá mimořádně solidně. Zítra budou mít trhy možnost vyhodnotit čtvrtletní výsledky společnosti Micron, které by podle současných odhadů měly potvrdit silný růst tržeb a rekordní marže v segmentu AI pamětí. Půjde o dobrý moment k tomu, aby se ukázalo, jak pevné jsou základy současného technologického boomu, charakterizovaného enormní poptávkou po pamětech, která výrobcům dává vysokou míru jistoty při plánování budoucnosti.
Samsung jako globální lídr ve výrobě DRAM tento trend úspěšně využívá a vyvažuje produkci mezi spotřebitelským segmentem a HBM pro AI infrastrukturu. To společnosti umožňuje nejen profitovat z rostoucích cen pamětí, ale také si udržovat silnou pozici u největších zákazníků, což přináší mimořádnou stabilitu tržeb. Z této situace těží také SK Hynix, která dodává HBM paměti společnostem včetně Nvidie. Její výrobní kapacity jsou plně vytíženy a poptávka po prémiových produktech zůstává na nejvyšších úrovních. Všechny tři společnosti se tak nacházejí v komfortní pozici, s plnou kontrolou nad svými objednávkami, což se přirozeně promítá do stability a předvídatelnosti finančních výsledků.
Současný boom v sektoru pamětí zároveň ukazuje, že celý technologický ekosystém stojí na mimořádně příznivých základech. Přístup k pamětem zůstává základním stavebním kamenem pro rozvoj moderní digitální infrastruktury, cloudových služeb a umělé inteligence. Mimořádně silná poptávka zajišťuje, že výrobci mohou počítat se stabilními tržbami, rostoucími maržemi a možností zvyšovat výhledy pro další čtvrtletí. Investoři tak mohou na sektor semiconductorových pamětí nahlížet s důvěrou, protože poptávka je trvalá a růstové vyhlídky vypadají velmi slibně.
Z dlouhodobého pohledu to znamená, že technologický boom tažený DRAM a HBM má pevné základy. Trh zůstává mimořádně „hladový po pamětech“ a společnosti Micron, Samsung a SK Hynix mohou hledět do budoucnosti s jistotou, že jejich produkty zůstanou nadále velmi žádané. Stabilní objednávkové knihy, silné marže a rostoucí tržby dávají těmto firmám výraznou výhodu a investoři mohou očekávat, že pozitivní trend v sektoru bude pokračovat i v dalších letech. Toto období je nejlepším důkazem toho, že sektor semiconductorových pamětí nejen posiluje, ale zároveň vytváří stabilní základy pro další rozvoj celého technologického trhu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.